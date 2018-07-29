Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордно низкого уровня на фоне «скандала Бенналя»

Рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня на фоне так называемого «скандала Бенналя». Инцидент был назван по имени сотрудника Елисейского дворца, который в ходе первомайской демонстрации избил одного из участников митинга. Обстоятельства дела начала изучать прокуратура. Собственное расследование инициировал парламент. В свете этих событий опрос показал, что менее 40% граждан страны удовлетворены деятельностью Макрона на посту президента.