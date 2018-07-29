Российские хакеры искали слабые места в компьютерной системе администрации штата Монтана

Об этом рассказали местные власти. По словам секретаря штата Кори Стэплтон, агенты якобы пытались вмешаться в выборы в 2016 году, но им это не удалось. При этом она отказалась рассказать подробности того, в какой степени российские хакеры исследовали возможность вмешаться в выборы в Монтане.