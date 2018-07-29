Российские хакеры искали слабые места в компьютерной системе администрации штата Монтана
Об этом рассказали местные власти. По словам секретаря штата Кори Стэплтон, агенты якобы пытались вмешаться в выборы в 2016 году, но им это не удалось. При этом она отказалась рассказать подробности того, в какой степени российские хакеры исследовали возможность вмешаться в выборы в Монтане.
Комментарии6
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serhio_25__ 29 июля 2018 | 12:38
Российские хакеры кушать не могли без слабых мест именно штата Монтана.
patrikk_1 29 июля 2018 | 12:42
При этом Кори Стэплтон отказалась рассказать подробности того, в какой степени российские хакеры исследовали возможность вмешаться в выборы в Монтане...
Всунули на полшишки?
r88w556xl4 29 июля 2018 | 12:51
Не исключено, что скоро мы узнаем, что русские хакеры взломали программное обеспечение столовой ложки одного из губернаторов штата Монтана, из-за чего ложка всунулась слишком глубоко в рот губернатору, он поперхнулся и умер. Русские хакеры очень коварны.
a_111111 29 июля 2018 | 13:07
Судя по всему слабое место таки нашли....
andy66 29 июля 2018 | 13:21
вся российская внешняя политика - непрерывная цепь провокаций и преступлений...
"Ну да" - как бы говорят российские чекисты - "а что тут такого? В что вы нам сделаете?"
putin_itogy 29 июля 2018 | 13:27
Вывсёврте.
Настамнебыло.