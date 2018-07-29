В Санкт-Петербурге проходит парад ко Дню Военно-морского флота

Он начался с того, что президент Владимир Путин обошел на катере строй боевых кораблей и поприветствовал экипажи. Торжественные мероприятия проходят и на суше. По городским набережным идут маршем военнослужащие. В параде также принимает участие авиация.

Праздники запланированы во Владивостоке, Севастополе, Архангельске и Астрахани.