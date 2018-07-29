В Санкт-Петербурге проходит парад ко Дню Военно-морского флота
Он начался с того, что президент Владимир Путин обошел на катере строй боевых кораблей и поприветствовал экипажи. Торжественные мероприятия проходят и на суше. По городским набережным идут маршем военнослужащие. В параде также принимает участие авиация.
Праздники запланированы во Владивостоке, Севастополе, Архангельске и Астрахани.
Комментарии6
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neon001 29 июля 2018 | 12:36
ни один праздник не пропускает. рейтингмэн)
danko1 29 июля 2018 | 12:41
neon001: Миллиарды на ветер, на лживый патриотизм и фальшивые скрепы. Нечем больше дебилу президенту заняться при разваленной им экономике, о которой он не только понятия не имеет, но и стагнацию в экономике в 0.5% называет ростом в 5%.
Пыль в глаза пускать только умеет.
ogrig Олег Савин 29 июля 2018 | 13:11
danko1: "Хлеба и зрелищ!" Зрелища дешевле и возбуждают патриотизм.
Маразм крепчает.
viniqi 29 июля 2018 | 13:00
neon001: Люди пишут-что придя на праздник попадают то ли в Ташкент- то ли в Душанбе!!!
popov_m 29 июля 2018 | 12:50
Переключил канал, а там просят помочь деньгами больной девочке, для лечения в Германии!
jetsam 29 июля 2018 | 12:53
popov_m: рбк?
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"Владимир Путин обошел на катере строй боевых кораблей"
навеяло фразу подводная лодка в степях украины.."