Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов пройдет через несколько часов на проспекте Сахарова в Москве
Организатором выступила Либертарианская партия, на акцию собираются выйти и представители других демократических сил. Митинг также поддержал Алексей Навальный. Сегодня акции также пройдут в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.
Комментарии13
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ura_123 29 июля 2018 | 12:35
А вчера к коммунистам присоедениться религия не позволила?
patrikk_1 29 июля 2018 | 12:53
Митинг также поддержал Алексей Навальный...
Я не выступаю против того, чтобы Алёшка-говноед принял участие на этом митинге, но каждый раз, когда "эховцы" с важным видом подчёркивают то, что Алексей Навальный поддержал этот митинг, то это как-то принижает достоинство организаторов и рядовых участников митинга либертарианской партии.
spb_aborigen 29 июля 2018 | 12:56
Пригожинский-вафлер негодуэ?
jetsam 29 июля 2018 | 13:13
patrikk_1: странно. а где же вечные уши хохлов????
чуть со стула не упал не обнаружив в посте привычных хохлов..
akademik_ugarov_56 29 июля 2018 | 12:35
Братья и сестры, казаки!
Приходит время расчехлиять нагайки.
Отстоим Родину, не оранжевой чуме!
sergo_25_26 29 июля 2018 | 12:37
Предатели путина. Совесть совсем потеряли. КРЫМНАШ.
sergo_25_26 29 июля 2018 | 12:49
sergo_25_26 какие нафиг пенсии если страна в кольце врагов. Пенсии всем перечислить ролдугину и ротенбергам на закупку патронов для росгвардии.
parasuk_ 29 июля 2018 | 12:38
Почему-то митинги либертарианцев и "других демократических партий" все больше напоминают марш протеста местечковых педиков
spb_aborigen 29 июля 2018 | 12:50
Нет.
Это только тебе, местечковому педику, больше не с чем сравнивать.
parasuk_ 29 июля 2018 | 13:00
spb_aborigen: Вчера был митинг коммунистов, а сегодня на улицу выйдут местечковые педики из яблока и наркоши либертарианцы. И их поддерживает лузер и импотент навальный
timwlad79 29 июля 2018 | 12:55
Ну это американский пропагандистский институт где работает господин Илларионов постарался над созданием этой партии,которая по идеологии самих либертарианская не должны быть создана так как либертарианство это анархическая свобода от всех обязательств и потому на хрен пенсия этим либертарианство по идеологии самих либертарианцев.
Говорилось же,осталось у оппозиции которую выращивалась фондом Сороса только агрессивные алчные психопаты шизофреники.
Либертариа́нство (англ. libertarianism; лат. libertas, «свобода») представляет собой набор политических философий и движений, которые поддерживают свободу как основной принцип. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора, добровольное объединение, индивидуальное суждение и право собственности.
Часть либертарианцев (анархо-капиталисты) рассматривают запрет на «агрессивное насилие» как абсолютный и не допускающий исключений даже для государственных служащих. По их мнению, такие формы государственного вмешательства, как налогообложение и антимонопольное регулирование, являются примерами воровства и грабежа и поэтому подлежат упразднению. !!!Защита граждан от насилия должна осуществляться частными охранными агентствами, а помощь неимущим должна быть задачей благотворительности.!!!
НУ ВОТ,НАСАЖДАТЬ НАСИЛИЕ ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С НАСИЛИЕМ,А СОЦИАЛКА ЭТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
ЭТО ЖЕ ПРОГРАММА ТЕРРОРИСТОВ НАЦИСТОВ ,НАСИЛИЕ ,НАСИЛИЕ,НАСИЛИЕ,А КУШАТЬ ТО, ЧТО ПОДАДУТ КАК В ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ.!!!
Вот, что такое партия либертарианцев в действии- НАЖИВАЮЩИЕ НА ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ ГДЕ КОРМЯТ ТЕМ ЧТО ПОДАДУТ И КОТОРЫЕ ОХРАНЯЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ АГЕНТСТВА.
Закрывать надо эту партию либералитанцев террористов как и Свидетелей Иеговых.
sergei_tn 29 июля 2018 | 12:57
Мы за ветер, но против того чтобы деревья качались.
putin_itogy 29 июля 2018 | 13:01
Помоги вам Бог, Граждане!