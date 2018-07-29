Детективы, расследующие отравление Скрипаля в Солсбери, ищут емкость с использованным для этого ядом

Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери в Солсбери, ищут емкость с использованным для этого ядом. Как сообщает газета Sunday Mirror, британское следствие считает вполне реальной угрозу нового случайного отравления.

Смертельная угроза остается вполне осязаемой для новых потенциальных жертв. В мартовском инциденте в Солсбери и при недавнем отравлении со смертельным исходом городке Эймсбери были задействованы разные флаконы с отравляющей субстанцией. Емкость с «Новичком», использованным для атаки на Скрипалей и та, что месяц назад стала причиной отравления позднее скончавшейся британки Дон Стерджес и ее сожителя Чарльза Роули – различны. В случае с Эймсбери пузырек был запечатан. Следствие исходит из того, что исполнители первого отравления могли куда-нибудь выбросить емкость. Она до сих пор не найдена и чрезвычайно опасна. По данным Sunday Mirror, британское следствие полагает, что в весенней атаке были задействованы две группы агентов из России. Первая занималась доставкой «Новичка», а вторая – его непосредственным применением в отношении «целей». В правительстве Великобритании считают, что именно Россия с высокой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалями.

В Москве эти обвинения называют «спекуляциями» и заявляют, что ни в Советском Союзе, ни в России программ разработки «Новичка» не существовало.