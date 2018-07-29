Детективы, расследующие отравление Скрипаля в Солсбери, ищут емкость с использованным для этого ядом
Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери в Солсбери, ищут емкость с использованным для этого ядом. Как сообщает газета Sunday Mirror, британское следствие считает вполне реальной угрозу нового случайного отравления.
Смертельная угроза остается вполне осязаемой для новых потенциальных жертв. В мартовском инциденте в Солсбери и при недавнем отравлении со смертельным исходом городке Эймсбери были задействованы разные флаконы с отравляющей субстанцией. Емкость с «Новичком», использованным для атаки на Скрипалей и та, что месяц назад стала причиной отравления позднее скончавшейся британки Дон Стерджес и ее сожителя Чарльза Роули – различны. В случае с Эймсбери пузырек был запечатан. Следствие исходит из того, что исполнители первого отравления могли куда-нибудь выбросить емкость. Она до сих пор не найдена и чрезвычайно опасна. По данным Sunday Mirror, британское следствие полагает, что в весенней атаке были задействованы две группы агентов из России. Первая занималась доставкой «Новичка», а вторая – его непосредственным применением в отношении «целей». В правительстве Великобритании считают, что именно Россия с высокой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалями.
В Москве эти обвинения называют «спекуляциями» и заявляют, что ни в Советском Союзе, ни в России программ разработки «Новичка» не существовало.
Комментарии7
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nikmart001 29 июля 2018 | 12:18
Так нашли же уже, это флакон от духов.
А если серьезно, надо искать утечку отравляющих веществ из лаборатории. Если антидот нашли для лечения в этой лаборатории, то и яд там же найдется, надо провести сравнительную экспертизу из флакона от духов, с тем что производится в самой лаборатории. Или все таки украли целый контейнер, как думает полиция, из этой лаборатории, и уже не с чем сравнить?
soldat777 29 июля 2018 | 12:24
nikmart001: Не надо ничего искать, пусть вызовут бунтмана и аав, они всё знают и всё расскажут.
grazschdanin 29 июля 2018 | 12:26
Детективы, расследующие отравление Скрипаля в Солсбери, ищут емкость с использованным для этого ядом
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Даже не сомневаюсь, что найдут. Вот сейчас порешают - чьи отпечатки на нем должны быть, и найдут.
davi__koloradov 29 июля 2018 | 12:34
Рукожопые мокшанцы весь тихий английский городок загадили Новичком. Лишняя хромосома выпирает.
gluhoy2250 29 июля 2018 | 13:10
davi__koloradov: Рукожопые мокшанцы весь тихий английский...
Видишь ли колорад, только тупоголовые украинцы верят, что русские шпиёны будут тащить яд через границу, ну еще больные англицкие руководители! Любой(!!!) шпиён купит и сделает отраву на месте! Но баранЫ усиленно поддерживают эту чушь!
ilich1971 29 июля 2018 | 13:25
gluhoy2250:\\\\ Любой(!!!) шпиён купит и сделает отраву на месте! Но баранЫ усиленно поддерживают эту чушь!\\\\ и канешна любой шпиён будет убивать никому не нужного бывшего агента общественно-опасным способом да ещё и редким ядом , имеющим советские корни! А запасную бутылочку оставить в парке , на скамеечке. Зачем до моста пилить? Далеко? Версия с гречкой поинтереснее была....
ilich1971 29 июля 2018 | 13:30
davi__koloradov: Дурачок! Вот эта вся буйня в СМИ нужна для престарелых английских домохозяек, воспитанных на романах Агаты Кристи и новых американских, шпионских блокбастерах. Ты часом не из них?