Правительственный вертолет специально зависает над Большим Москворецким мостом, разрушая мемориал Борису Немцову

Правительственный вертолет специально зависает над Большим Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Борису Немцову, а потом садится на территории Кремля. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель московской организации Партии народной свободы – Парнас Михаил Шнейдер.

По его словам, обычно в Кремль залетает два вертолета, один из которых сразу идет на посадку, а другой зависает над мостом. «Один из них зависает над мемориалом с цветами, пока все они не попадают на асфальт. Вчера произошел один из таких случаев, и я решил заснять это на видео», — пояснил он.

Шнейдер отметил, что если бы это был необходимый для разворота маневр, то второй вертолет поступил бы также, и добавил, что круг людей, которым позволено летать на самолете в Кремль очень ограничен. Видео вертолета, который разрушает мемориал Немцову, опубликовано на странице Михаила Шнейдера в фейсбуке.