Гендиректор фабрики «Софрино» Евгений Пархаев освобожден от всех должностей в РПЦ
Гендиректор фабрики «Софрино» – крупнейшего производителя церковной утвари – Евгений Пархаев освобожден от всех должностей в РПЦ. Как сообщила пресс-служба патриархии, соответствующее указание издал глава церкви Кирилл. Пархаев также известен тем, что был куратором патриарших резиденций в Москве. Он руководил фабрикой с конца 80-х и был директором гостиницы РПЦ «Даниловское». «Софрино» – одно из предприятий Подмосковья. Помимо выпуска предметов церковного обихода, оно проводит реставрационные работы и разрабатывает архитектурные проекты храмов и часовен.
Комментарии6
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danko1 29 июля 2018 | 12:12
Гундяй решил его бизнес к рукам прибрать?
Ни за воровство же его должностей лишают, т.к. воровство и отжим недвижимости в гундяевской РПЦ главная скрепа.
cattt 29 июля 2018 | 12:13
"Святое" производят - не плохо устроились.
cattt 29 июля 2018 | 12:15
cattt: Бизнес на флюидах, продавцы билетов в загробный мир!
parasuk_ 29 июля 2018 | 12:14
И теперь он раздаст свое имущество нищим и пойдет по жизни дальше голью перекатной :)
dwon 29 июля 2018 | 13:07
Какие-то фамилии у них там звучные ...
jetsam 29 июля 2018 | 13:11
что, неужели дочери железняка решили вернуться?
или письковой на новые часы не хватает?
а может педофил?
или, все таки, банальный недонос\незанос?
вопросы... вопросы...