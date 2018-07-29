Гендиректор фабрики «Софрино» Евгений Пархаев освобожден от всех должностей в РПЦ

Гендиректор фабрики «Софрино» – крупнейшего производителя церковной утвари – Евгений Пархаев освобожден от всех должностей в РПЦ. Как сообщила пресс-служба патриархии, соответствующее указание издал глава церкви Кирилл. Пархаев также известен тем, что был куратором патриарших резиденций в Москве. Он руководил фабрикой с конца 80-х и был директором гостиницы РПЦ «Даниловское». «Софрино» – одно из предприятий Подмосковья. Помимо выпуска предметов церковного обихода, оно проводит реставрационные работы и разрабатывает архитектурные проекты храмов и часовен.