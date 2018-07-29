В ряде российских городов сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста

Запланирован митинг и в Москве, начнется он в 14 часов.

Жители Иваново и Ставрополя уже вышли заявить о своих требованиях к властям и призвать остановить пенсионную реформу. Протестующие говорят, что страна не готова к таким изменениям, и они серьезно ухудшат жизнь самых незащищенных семей, а труднее всего придется тем, кто занят на тяжелых производствах, женщинам и людям, которые рассчитывали выйти на пенсию в ближайшие годы. Акции днем начинаются в городах Старый Оскол и Ухта, их организатором выступила партия КПРФ. Митинг, организованный демократическими силами, заявлен в Москве под лозунгом «Против пенсионной реформы и налогового грабежа». Заявку на его проведение подала Либертарианская партия, о поддержке акции заявил политик Алексей Навальный. Инициаторы митинга уверены, что правительство действует в интересах узкой группы лиц – политической элиты и приближенных олигархов, в то время как у большинства россиян отбирают то немногое, что осталось. В итоге простым гражданам придется платить за все больше, работать намного дольше, при этом получать зарплату меньше, отмечается на сайте Либертарианской партии.

Митинги против пенсионной реформы Либертарианской партии удалось также согласовать в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.