В ряде российских городов сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста
Запланирован митинг и в Москве, начнется он в 14 часов.
Жители Иваново и Ставрополя уже вышли заявить о своих требованиях к властям и призвать остановить пенсионную реформу. Протестующие говорят, что страна не готова к таким изменениям, и они серьезно ухудшат жизнь самых незащищенных семей, а труднее всего придется тем, кто занят на тяжелых производствах, женщинам и людям, которые рассчитывали выйти на пенсию в ближайшие годы. Акции днем начинаются в городах Старый Оскол и Ухта, их организатором выступила партия КПРФ. Митинг, организованный демократическими силами, заявлен в Москве под лозунгом «Против пенсионной реформы и налогового грабежа». Заявку на его проведение подала Либертарианская партия, о поддержке акции заявил политик Алексей Навальный. Инициаторы митинга уверены, что правительство действует в интересах узкой группы лиц – политической элиты и приближенных олигархов, в то время как у большинства россиян отбирают то немногое, что осталось. В итоге простым гражданам придется платить за все больше, работать намного дольше, при этом получать зарплату меньше, отмечается на сайте Либертарианской партии.
Митинги против пенсионной реформы Либертарианской партии удалось также согласовать в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.
Комментарии3
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andreykochnev 29 июля 2018 | 12:06
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
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cattt 29 июля 2018 | 12:10
Поздно пить боржоми, надо было думать за кого голосовать.
drgonish 29 июля 2018 | 12:14
9 сентября - день всеобщего голосования.
24 сентября - прием поправок к пенсионному законопроекту.
Не сидите дома. А то накидают бюллетеней от вашего имени. Считайте вы собственноручно вручите мандаты кандидатам от нелюбимой партии