Сотрудников ФСИН предлагают воспитывать на общих собраниях
Как пишет Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства, в службе могут появиться офицерские собрания. По его словам, проект приказа по воспитательной работе уже есть. «Мы не говорим о том, что можем вернуться к комсомольскому собранию. Но общие совещания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали плохие и хорошие случаи, — задумывались», цитирует агентство источник. Высказывание представителя ФСИН было сделано на фоне скандала с пытками заключенного в ярославской колонии № 1.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 29 июля 2018 | 11:41
Сотрудников ФСИН предлагают воспитывать на общих собраниях.
_______________________________________________________
..... и это предлагают, конечно сами сотрудники ФСИН. Они хотят сами себя воспитывать и перевоспитывать, вместо того, чтобы отвечать за пытки!!
patrikk_1 29 июля 2018 | 11:50
Сотрудников ФСИН предлагают воспитывать на общих собраниях...
На шашлыках? Сотрудники будут брать мясо, овощи, водку, запивон и выезжать за город на собрания?
chichanik 29 июля 2018 | 11:42
замыливают ... заглаживают ... рассказывают, как хорошо через 5 лет, если создать новую наблюдающую структуру, увеличить зарплаты ... вот и усиление воспитательной работы подоспело.
stoik33 29 июля 2018 | 11:43
Родители, семья, школа не воспитали, так воспитаем костолома в родном коллективе. Палач палача будет вразумлять: "Не бей наотмашь. Чтобы кровь на стены не разлеталась."
andre_klimov 29 июля 2018 | 11:44
Простите, что? ОФИЦЕРСКИЕ собрания для надсмотрщиков?
trender 29 июля 2018 | 12:08
andre_klimov: Да. А, ещё им выдадут ум и совесть, честь и достоинство. Потому что без этого Офицерские собрания будут Сборищами подонков.
andygo__ru 29 июля 2018 | 12:11
andre_klimov: ...Так ведь еще потребуют, чтобы им еще и руку подавали (строевые офицеры, например). Иначе, мол, чувствуют себя обиженными и ущемленными - мол, потому-то и не могут нормально исполнять свои обязанности.
seryj_wolk 29 июля 2018 | 11:44
Данную новость следует воспринимать, как неудачную шутку. Ибо рфски офицер, а в особенности офицер-вертухай, и честь понятия несовместимые.
oneoretwo 29 июля 2018 | 11:54
Сотрудников ФСИН предлагают воспитывать на общих собраниях
---------------------------------------
...слопатыеды, это ВАС же пытают, а вы - собрания какие-то, прости,...
...уж попоробуйте хоть разик по Закону, а ?
hz6691 29 июля 2018 | 11:59
А где возьмут офицеров для "собрания"? Последних выбили в 1914-1916 гг.
hz6691 29 июля 2018 | 12:01
hz6691: Немногих оставшихся добили позже такие же фсиновцы.
ura_123 29 июля 2018 | 12:04
hz6691: Офицеров на собрания приносить с собой)))
ura_123 29 июля 2018 | 12:02
Вчера Латыниной приводила диалог палачей из "Трудно быть богом" Стругацких,тоже в какой то степени "офицерское" собрание...
evgeny_biolog 29 июля 2018 | 12:04
"разбирали плохие и хорошие случаи, — задумывались»
А сейчас сотрудники ФСИН не задумываются?
lager23 29 июля 2018 | 12:09
Порото этих вертухаев надо через строй, а не хороводы с ними водить!
compare 29 июля 2018 | 12:09
профанация и насмешка...собрание "кого"? это же одна "бригада" и это "мероприятие",так сказать,будет воспринято с иронией,со стороны этих "славных" сотрудников.
trender 29 июля 2018 | 12:14
Пока запытать до смерти - будет рассматриваться как превышение должностных полномочий, ФСИН будет считать, что пытки не до смерти входят в должностные полномочия и на своих "собраниях" будут обучаться "хорошим" методам пыток, когда максимальные страдания причиняются при минимальных увечьях.
Я требую распространить запрет жестокого обращения людей с животными на такое же обращение с людьми силовиков.