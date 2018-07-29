В Калифорнии из-за пожаров погибли пять человек
Как сообщает The Associated Press, еще около 20 граждан числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп ввел режим ЧС. Пожар в городе Реддинг начался несколько дней назад. Власти штата распорядились эвакуировать почти 40 тысяч человек. По сведениям властей после того как жители покинули свои дома, в полиции стало известно о нескольких случаях грабежей. Большие пожары разгорались в Калифорнии и в прошлом году. Тогда огнем были уничтожены более 200 зданий.
Комментарии2
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bereshliberalivjamu 29 июля 2018 | 11:38
Все распилили, машин нет, рукава дырявые, самолетов нет. Коррупция.
alex_d 29 июля 2018 | 11:55
bereshliberalivjamu: а ещё: "ежегодные пожары наступили, как всегда, неожиданно для чинуш и силовиков калифорнийщины. зачем простые калифорнийские мексиканцы и пуэрто-риканцы платят налоги? все на майдан!"