Адвокат президента бывшей Югославии Слободана Милошевича был застрелен в Белграде

Как сообщает газета «Блиц», покушение произошло на пороге дома Драгослава Огнаяновича. С ним находился его 26-летний сын. Он был ранен в руку.

Юрист известен тем, что входил в группу адвокатов, защищавших Милошевича в Гаагском трибунале. По данным издания, клиентами Огнаяновича были многие известные криминальные авторитеты Сербии и Черногории. В частности он защищал Луку Бойвича, обвиняемого в незаконном хранении оружия, убийствах и организации наркотрафика. В последние месяцы в Белграде были убиты несколько друзей Бойвича.