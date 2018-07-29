Адвокат президента бывшей Югославии Слободана Милошевича был застрелен в Белграде
Как сообщает газета «Блиц», покушение произошло на пороге дома Драгослава Огнаяновича. С ним находился его 26-летний сын. Он был ранен в руку.
Юрист известен тем, что входил в группу адвокатов, защищавших Милошевича в Гаагском трибунале. По данным издания, клиентами Огнаяновича были многие известные криминальные авторитеты Сербии и Черногории. В частности он защищал Луку Бойвича, обвиняемого в незаконном хранении оружия, убийствах и организации наркотрафика. В последние месяцы в Белграде были убиты несколько друзей Бойвича.
Комментарии3
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patrikk_1 29 июля 2018 | 11:42
По данным издания, клиентами Огнаяновича были многие известные криминальные авторитеты Сербии и Черногории...
Прямо как Вадим Клювгант, защитник Мишки Ходорковского.
goddd 29 июля 2018 | 12:06
Печальный урок для адвоката который будет защищать Путина.
oneoretwo 29 июля 2018 | 12:03
...прошлое ВСЕГДА возвращается к КАЖДОМУ со счетами на оплату...