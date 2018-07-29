Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
Об этом Интерфаксу сказали в Следственном комитете. Инцидент произошел в пятницу. Мужчина нанес не менее семи ножевых ранений командиру взвода по охране посольств и консульств. Пострадавший полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным источника агентства, нападавший – 18-летний уроженец Чечни.
Комментарии3
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oneoretwo 29 июля 2018 | 11:58
...понятно - процедура... но и мента желательно проверить у доктора по дуракам - re: серпухов и фсё такое....
cattt 29 июля 2018 | 12:08
Яснго, что мужик болен, эта "болезнь" называется Исламизм
evgeny_biolog 29 июля 2018 | 12:00
Если мужик не участвовал в выборах президента, то можно экспертизу не проводить ...