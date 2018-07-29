Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Об этом Интерфаксу сказали в Следственном комитете. Инцидент произошел в пятницу. Мужчина нанес не менее семи ножевых ранений командиру взвода по охране посольств и консульств. Пострадавший полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным источника агентства, нападавший – 18-летний уроженец Чечни.