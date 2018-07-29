В Санкт-Петербурге проходит парад ко Дню Военно-морского флота
Он начался с того, что президент Владимир Путин обошел на катере строй боевых кораблей и поприветствовал экипажи. Торжественные мероприятия проходят и на суше. По городским набережным идут маршем военнослужащие. В параде также принимает участие авиация.
Праздники запланированы во Владивостоке, Севастополе, Архангельске и Астрахани.
Комментарии19
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satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 11:37
ну, в Петербурге у В.В.Путина праздник (чего не скажешь про жителей). Как КГБшный завклубом соотносится с морским флотом? А как же АПЛ "Комсомолец"?
kokeshi 29 июля 2018 | 11:40
satttana_perrrkele: еще как соотносится! Вы про Курск забыли?
patrikk_1 29 июля 2018 | 11:56
В Санкт-Петербурге проходит парад ко Дню Военно-морского флота...
Поздравляю российских военных моряков с их профессиональным праздником. И не военных тоже поздравляю, всех российских мореманов, которые не могут жить без моря.
andygo__ru 29 июля 2018 | 12:03
patrikk_1: "Поздравляю российских военных моряков с их профессиональным праздником...." -
-- Владимир Владимирович, перелогиньтесь, плз.
cattt 29 июля 2018 | 12:06
Пир во время чумы!
archibald_dandy_esquire 29 июля 2018 | 12:02
satttana_perrrkele:
а почему не говорят, что в Севастополе одновременно проходит парад Краснознамённого Черономорского Флота, и Владимир Владимирович Путин объезжает военные пароходы, готовые дать отпор двум эсминцам НАТО, вошедшим в НАШЕ Чорное море?
parasuk_ 29 июля 2018 | 12:05
archibald_dandy_esquire: чтобы не травмировать наших украинских гостей. У них еще с открытия Керченского моста депрессия, а многие еще вчера порашкин крестный ход буряковкой отметили
donnarosadalvadores 29 июля 2018 | 11:40
Стадия - владычица морская))?
gregor 29 июля 2018 | 11:42
Каждый день праздник , каждый день парад .
А старушка как была без дров на зиму ,так и осталась .
А ВЕТЕРАН ВОВ как жил в лачуге без удобств ,так и мучается .
Но сегодня парад , завтра парад ,послезавтра фиеста , через неделю опять парад . Славно права это полное .
riots 29 июля 2018 | 11:43
- Что случилось с Курском ?
- Она утонула.
______________________
С праздничком.
parasuk_ 29 июля 2018 | 11:47
Красиво. А либероидная погань забилась в свои вонючие норы и тихо тоскует :)
lager23 29 июля 2018 | 12:06
parasuk_: Ага, а Ротенберг, Усманов, Абрамович и прочие ваши кумиры, пьют шампанское "Кристал", поглядывая сверху вниз с верхних палуб мегаяхт (усмановская "Дилбар" 156 м в длину, как флагман Балтийского Флота эсминец "Настойчивый") и тоже радуются, вы согласны?:)
testmeter 29 июля 2018 | 11:52
"Военно-морского флота" кого чего? СССР, Вяликой Российской Ымперии?
На России ведь вроде таперича Подводно-Космические Силы-с...
lager23 29 июля 2018 | 11:52
Плешивый головастик везде поспевает, только яхты его друзей несколько больше эсминцев ВМФ РФ!
andygo__ru 29 июля 2018 | 12:06
lager23: "Плешивый головастик везде поспевает, только яхты его друзей несколько больше эсминцев ВМФ РФ!" ---
--- кстати, а забавно бы было: В.В.Путин принимает парад маломерных яхт своих друзей.... ;)
compare 29 июля 2018 | 12:06
lager23: извините,но давайте соблюдать приличия и не выплескивать свои эмоции на страницу сайта. оскорбления и ругательства,никакой пользы не несут ни вам,ни сайту. вы же должны понимать,что таким образом,вы "подставляете" ресурс,на котором еще можно читать мнение умных людей и высказывать свое..не надо провоцировать закрытие сайта. всего наилучшего!
mordechay_blinchikof 29 июля 2018 | 12:01
всех кто море - с праздником!
oneoretwo 29 июля 2018 | 12:01
...на катере мона было бы и сэкономить - оно не тонет...
inga_92_1 29 июля 2018 | 12:17
Мы вас завалим зрелищами (ну, за ваши бабки, канешно) тока за требованием хлеба не выходите... Дотяните до пенсии, получите по е-баллу (ну, электронному, кто не понял) и ...можно на кладбище