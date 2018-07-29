В столичном регионе за прошедшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на погодный центр Фобос. В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске, Волоколамске и Павловском Посаде.
Вчерашний день самым жарким в Москве с начала года. Воздух прогрелся почти до 31 градуса. Это зафиксировала базовая столичная метеостанция на ВДНХ.
Комментарии1
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georgsemen 29 июля 2018 | 11:18
Всёпральна! Обама никак не успокоится, теперь решил столицу засушить и утопить! Неймётся?