В столичном регионе за прошедшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на погодный центр Фобос. В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске, Волоколамске и Павловском Посаде.

Вчерашний день самым жарким в Москве с начала года. Воздух прогрелся почти до 31 градуса. Это зафиксировала базовая столичная метеостанция на ВДНХ.