Более десяти повторных подземных толчков произошло в Индонезии после землетрясения
По данным агентства Киодо, жертвами стихии стали по меньшей мере 10 человек. Толчки магнитудой около 6 баллов были зафиксированы на густонаселенном острове Ломбок. На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, видны многочисленные разрушения домов. Также сообщается о том, что власти приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани – известную достопримечательность острова.
Комментарии1
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inga_92_1 29 июля 2018 | 11:22
Бляха муха, я ж там был...