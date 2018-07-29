Более десяти повторных подземных толчков произошло в Индонезии после землетрясения

По данным агентства Киодо, жертвами стихии стали по меньшей мере 10 человек. Толчки магнитудой около 6 баллов были зафиксированы на густонаселенном острове Ломбок. На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, видны многочисленные разрушения домов. Также сообщается о том, что власти приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани – известную достопримечательность острова.