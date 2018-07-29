Многие российские спортсмены возмутились вручению футболистам званий заслуженных мастеров спорта...

Церемония прошла накануне: игроков сборной поощрили за удачное выступление на Чемпионате мира.

Чиновники обесценивают звание заслуженного мастера спорта – об этом в своем Instagram написала волейболистка Екатерина Гамова. Она назвала «странно-разным» подход к вручению титула. Спортсменка отметила, что многим для получения этого звания нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпиады, а футболистам дали его лишь за выход в четвертьфинал.

С похожими заявлениями выступили и многие другие спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов и даже футболист Евгений Алдонин. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал вручение столь высокого звания за восьмое место «несправедливым». Теннисист Евгений Кафельников в интервью порталу «Спорт24» прокомментировал ситуацию словами: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».

Звания заслуженных мастеров спорта получили все 23 футболиста сборной, даже те, кто ни разу не вышел на поле. Тренер Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского.