Многие российские спортсмены возмутились вручению футболистам званий заслуженных мастеров спорта
Церемония прошла накануне: игроков сборной поощрили за удачное выступление на Чемпионате мира.
Чиновники обесценивают звание заслуженного мастера спорта – об этом в своем Instagram написала волейболистка Екатерина Гамова. Она назвала «странно-разным» подход к вручению титула. Спортсменка отметила, что многим для получения этого звания нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпиады, а футболистам дали его лишь за выход в четвертьфинал.
С похожими заявлениями выступили и многие другие спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов и даже футболист Евгений Алдонин. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал вручение столь высокого звания за восьмое место «несправедливым». Теннисист Евгений Кафельников в интервью порталу «Спорт24» прокомментировал ситуацию словами: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».
Звания заслуженных мастеров спорта получили все 23 футболиста сборной, даже те, кто ни разу не вышел на поле. Тренер Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 29 июля 2018 | 11:11
Теннисист Евгений Кафельников в интервью порталу «Спорт24» прокомментировал ситуацию словами: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».
_____________________________________________________________________
На 100% прав Кафельников.
Дали звания заслуженных мастеров исходя не из Положения о присвоении этого звания, а потому что президенту так захотелось
patrikk_1 29 июля 2018 | 11:19
Многие российские спортсмены возмутились вручению футболистам званий заслуженных мастеров спорта...
Но ведь если сейчас футболистам не присвоить ЗМС, то может второго случая никогда не предоставится. Это похоже на то как грязножопые либералы бывают недовольны тем, что военные голосуют по месту службы. Им говорят, что если не разрешать им голосовать, то военные никогда не проголосуют, пока не выйдут на пенсию.
grigol331 29 июля 2018 | 11:58
patrikk_1: Но ведь если сейчас футболистам не присвоить ЗМС, то может второго случая никогда не предоставится
____
Не представится, значит не заслужили. Что за логика у тебя, Петрушко? По ней нужно всю РФ поголовно объявить ЗМСами, а то вдруг второго случая не представится (пишется без "о").
alexey_x 29 июля 2018 | 11:26
arye_11: По Вашим постам можно понять,что из 146 млн. только один в России все делает: и ТЦ тушит, и в Сирии воюет, и в выборы в США вмешивается, а сегодня вот награды вручает- выходной, можно и дома посидеть...
vikwlad 29 июля 2018 | 11:33
alexey_x:
Он ещё и помойками управляет - какую закрыть, а какую открыть.
Если бы его народ выбирал, то он занимался бы развитием экономики в стране и повышением благосостояния народа.
radionews 29 июля 2018 | 11:47
alexey_x: дак вертикаль жеж у их.
Один и крутится. Есть путлер - есть рашка. Нет путлера - нет рашки.
Все ясно как день.
rihard 29 июля 2018 | 11:18
Необходимо просто создать награды- " За выход в 1/8 финала", " За выход в 1/ 4 финала" и все!
alexey_x 29 июля 2018 | 11:19
Согласен с Гамовой. Максимальная награда пинателям мячика за выход в 1/4- одобрямс с рукопожатием, заслуженного они не заслужили.
georgsemen 29 июля 2018 | 11:21
Всёпральна! Просто у человека хорошее настроение! И мы знаем имя этого человека...
snikkersnepper 29 июля 2018 | 11:24
Как всегда. Начали с легендарной Гамовой (она имеет право на собственное мнение, но формально звание было дано правильно), закончили Кафельниковым и трехколесными литрболистами из Израиля, которые мгновенно вычислили, что "во всем виноват Путин"(С). Хлебом не корми - дай с...ч устроить.
ПС. "Положение о присвоении почетных спортивных званий" Минспорта:
11. В порядке исключения почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.
ze_danil 29 июля 2018 | 11:32
snikkersnepper: портянка, а чем тебе русский Кафельников не угодил?
он одно время был даже первой ракеткой мира
snikkersnepper 29 июля 2018 | 11:45
ze_danil:
Правильно. Только одно дело - Олимпийский чемпион и победитель турниров Большого Шлема Евгений Кафельников, а другое - известный всему интернету твиттерский оппо-шизоид и бывший теннисист Евгений Кафельников. И если я уважаю первого (за которого я отчаянно болел с тех пор как он был стокакой-то ракеткой мира), то это не значит, что я буду воспринимать всерьез второго.
Также, например, с Гарри Каспаровым, который по поводу ЧМ вообще закатил дикую истерику.
sborisych 29 июля 2018 | 11:29
Многие российские спортсмены возмутились вручению футболистам званий заслуженных мастеров спорта
==
И не только. Я вот давным-давно ничуть не спортсмен, но тоже возмущен.. Другое дело, что все эти звания есть чистый атавизм, пережиток и наследие почившего государства. Тогда выдающимся спортсменам кроме материальных благ, этим выказывали "почёт и уважение". Если они, конечно, помалкивали, и вели себя в рамках социалистических устоев..
malorus_kiev145 29 июля 2018 | 11:48
sborisych: ну и ты помалкиваешь, где надо.
andre_klimov 29 июля 2018 | 11:32
Ну, спортсмены хотя бы обижаются, что по праву заслуженные ими звания низводятся до уровня "шубысбарского плеча". А вот Герои России как-то скромно помалкивают, поэтому давать Героя террористам или безликим чиновникам - нормально для современной России. Вообще, Россия теперь - страна "суверенных понятий", где общепринятые явления и понятия приобретают особый, не связанный с первоначальным, смысл.
podwodnik 29 июля 2018 | 11:32
"... Черчесов был награжден орденом Александра Невского ...".
А если-бы не назначили пенальти в ворота испанцев - тогда шоколадная медаль? :).
oneoretwo 29 июля 2018 | 11:37
- что там за шум, берримор ?
- не по чину наградили плешивую сборную по футболу, сэр...
- подворотня ?....
- она самая, сэр...
radionews 29 июля 2018 | 11:44
Спортсмены, завидуйте молча.
Эти герои победили в кровавой битве с фашизмом, а восьмое место русской сборной великим спикером величайшего из русских президентов всех времён и народов приравнено к победе русских в великой отечественной войне.
Я думаю, им не только заслуженных мастеров всех спортов, им надо всем вручить по ордена Победы, с бриллиантами.
riots 29 июля 2018 | 11:46
О́рден Алекса́ндра Не́вского — советская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
__________________________________________
no comments
dunai10 29 июля 2018 | 12:06
riots: Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» установлено, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему Российской Федерации, а также утверждены его статут и описание[3]. Знак ордена Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
Основания для награждения[править | править код]
1.Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
2.Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет.
3.Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии.
Википедия.
dennik 29 июля 2018 | 11:47
Кто мастер спорта
Кто герой России,
А из говна какого сорта
Мы выбрали миссию!?
gluhoy2250 29 июля 2018 | 11:48
Теннисист Евгений Кафельников в интервью порталу «Спорт24» прокомментировал ситуацию словами: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».
Это не тот ли Кафельников, который заключал рекламные контракты на разные турниры? Приезжал на эти турниры и чтобы успеть на следующий, быстренько проигрывал, чтобы не потерять рекламный контракт! А, теперь он судья, оказывается! Здорово!!!
timwlad78 29 июля 2018 | 12:00
Многие российские спортсмены возмутились вручению футболистам званий заслуженных мастеров спорта
Церемония прошла накануне: игроков сборной поощрили за удачное выступление на Чемпионате мира.
Звания заслуженных мастеров спорта получили все 23 футболиста сборной, даже те, кто ни разу не вышел на поле. Тренер Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского.
----------------
Господа завидущие спортсмены забыли о своих толстых проблемах с допингами которые поставили государство в очень тяжёлое положение ,так как эти завидущие спортсмены употребляя допинги горстями ради персональных достижений и персональных гонораров ,но когда рыночная конкуренция стала чистить ряды так как западная спортивная мафия не хотела делится с другими в доходах от соревнований и при продажи спортсменов . подставили государство говоря о том,что якобы это было указанием чиновников.
Ну международная спортивная мафия зацепилась за это и подставили самих себя так как западные спортсмены тоже кушали допинги горстями.
Так что господа завидущие спортсмены школы 1990тых и начала двухтысячных ,вы зарабатывали деньги наплевав на интересы государства.И потому вам государство платило деньги за ваши медали.
Ну а новая сборная Россия по футболу создана в интересах государства и спортсмены выполнили то ,что было в интересах государства.И получили звания за то,что они выполнили работу в интересах государства и при этом добились признания и в международной федерации спорта,но не только в правительстве России.
И так господа,алчные вякающие,ваши персональные достижение вы получали персональные вознаграждения.Все медалисты на персональных БВМ и с персональным денежным вознаграждением возвращались из кремля.
xrmosom 29 июля 2018 | 12:07
Единственное что заслужили наши футболисты,это медали из бревна. Гамова права,чемпионы мира , не все получают таких званий.Вова захотел,Вова наградил.