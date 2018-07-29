Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов пройдет сегодня в Москве на проспекте Сахарова

Организаторами акции выступила Либертарианская партия. К мероприятию собираются присоединиться представители других демократических сил. Среди тех, кто поддержал митинг – политик Алексей Навальный.

Обозреватель «Эха» Юлия Латынина считает, что массовых протестов из-за реформы не будет, так как часть людей не верит в эффективность пенсионной системы, а другая часть в любом случае рассчитывает на государство.

В Москве митинг начнется в 14 часов. Подобные акции пройдут и в других российских городах.