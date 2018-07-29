Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов пройдет сегодня в Москве на проспекте Сахарова
Организаторами акции выступила Либертарианская партия. К мероприятию собираются присоединиться представители других демократических сил. Среди тех, кто поддержал митинг – политик Алексей Навальный.
Обозреватель «Эха» Юлия Латынина считает, что массовых протестов из-за реформы не будет, так как часть людей не верит в эффективность пенсионной системы, а другая часть в любом случае рассчитывает на государство.
В Москве митинг начнется в 14 часов. Подобные акции пройдут и в других российских городах.
Комментарии4
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danko_voila 29 июля 2018 | 11:12
Я думаю бабка данко1 выйдет? Она же на все митинги ходит. А то пенсии легат. А потом в фонтане купаться и бутылочки собирать.
patrikk_1 29 июля 2018 | 11:13
Среди тех, кто поддержал митинг – политик Алексей Навальный...
Алексей Навальный поддержал митинг либертарианцев? Тогда "эховцы" точно будут завышать количество участников. Вчера занижали, сегодня будут преувеличивать. Вот увидите.
danko_voila 29 июля 2018 | 11:15
patrikk_1: если Вы старую квочку данко1 заметите, сообщите. Я пожалуюсь её начальству, что с рабочего места скрылась.
patrikk_1 29 июля 2018 | 11:21
danko_voila:
Наверное она решила скупаться перед митингом, жирные пятна с кофты и юбки сводит.