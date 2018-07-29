В США суд разрешил публиковать в интернете чертежи оружия для 3D-принтеров
Пять лет назад администрация экс-президента Барака Обамы наложила запрет на обнародование подобных схем. Основатель компании разрабатывающей огнестрельное оружие Defense Distribute подал в суд, отметив, что это нарушает его конституционные права.
Правозащитники считают, что размещение в открытом доступе чертежей нанесет непоправимый урон национальной безопасности страны. Власти в свою очередь это отрицают. Они указывают на то, что пластмассовое оружие является ненадежным и низкокачественным.
Комментарии2
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ugiazov 29 июля 2018 | 10:58
На пару выстрелов хватит, и в переплавку.
polsan 29 июля 2018 | 10:59
Зачем из пластмассы, если уже давно есть принтеры печатающие металлом. Правда,
себестоимость 1 кг деталей, полученных на металлическом принтере, достигает $4000.
и сам принтер стоит миллион долларов. Так -что дома печатать оружие точно не будут! ))