В США суд разрешил публиковать в интернете чертежи оружия для 3D-принтеров

Пять лет назад администрация экс-президента Барака Обамы наложила запрет на обнародование подобных схем. Основатель компании разрабатывающей огнестрельное оружие Defense Distribute подал в суд, отметив, что это нарушает его конституционные права.

Правозащитники считают, что размещение в открытом доступе чертежей нанесет непоправимый урон национальной безопасности страны. Власти в свою очередь это отрицают. Они указывают на то, что пластмассовое оружие является ненадежным и низкокачественным.