Жертвами стрельбы в Новом Орлеане стали, по меньшей мере, три человека

Еще семеро получили ранения, — передает телеканал СNN. Полиция разыскивает двух подозреваемых. Как пишет местный сайт Nola.com, мужчины, лица которых были скрыты капюшонами, открыли огонь по большой группе людей, стоявших около бара. Один из нападавших стрелял из ружья, другой – из пистолета. Мотивы преступления пока неясны.