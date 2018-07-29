Жертвами стрельбы в Новом Орлеане стали, по меньшей мере, три человека
Еще семеро получили ранения, — передает телеканал СNN. Полиция разыскивает двух подозреваемых. Как пишет местный сайт Nola.com, мужчины, лица которых были скрыты капюшонами, открыли огонь по большой группе людей, стоявших около бара. Один из нападавших стрелял из ружья, другой – из пистолета. Мотивы преступления пока неясны.
Комментарии4
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skuull 29 июля 2018 | 10:38
Будни Мордора, ничего нового...
ugiazov 29 июля 2018 | 11:01
Думаю, не обошлось без мирного ислама.
delovoy_podolsk 29 июля 2018 | 11:05
Зачем об этом сообщили россиянам? А чтобы оправдать политику государства по поводу оформления оружия в России, где запрещается не то, что калечит и убивает без должного опыта обращения, а то, что может реально помочь гражданину отстоять свои права как перед бандитами, так и перед коррумпированными представителями власти. А коррумпированы в России чинуши вплоть до кремлёвской администрации. Дело Шестуна тому пример. Я понимаю людей, которые не открывают огнестрельную стрельбу по людям в масках, пришедших к вам без надлежащего и правильно оформленного постановления суда, а сразу начинаю обыски, кладут людей на пол. Кто эти все вооружённые люди в масках? Бандит может также одеться, купить себе форму с надписью ФСБ или ФСО на спине, ворваться в квартиру, положив на пол жильцов, спокойно под видом обыска вас обокрасть. На моей памяти так делали реальные милиционеры. В одном случае украли винтовку, в другом деньги... и не доказать...
georgsemen 29 июля 2018 | 11:30
Всепральна! Это потому там такое творится, что у всех оружие! В России такого быть не может!
В России сперва найди дома топор или наточи нож или достань из багажника биту! Или хотя бы "Форд" купи ( смотри предыдущие новости)
И только тогда можно заваривать кровавую баню...