Соединенные Штаты отказались от намерений взять под контроль весь Афганистан

Белый дом требует от военных удерживать лишь основные населенные пункты. Такой план прописан в стратегии Вашингтона. По различным данным, афганская армия контролирует чуть больше половины районов страны. Часть территории занимает Талибан, а на остальной продолжаются столкновения между противоборствующими сторонами.