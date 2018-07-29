Соединенные Штаты отказались от намерений взять под контроль весь Афганистан
Белый дом требует от военных удерживать лишь основные населенные пункты. Такой план прописан в стратегии Вашингтона. По различным данным, афганская армия контролирует чуть больше половины районов страны. Часть территории занимает Талибан, а на остальной продолжаются столкновения между противоборствующими сторонами.
Комментарии17
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serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:37
Ахахаха, вот это позорище. 17 лет войны с Талибаном и вот официальное признание проигрыша Талибану. А еще что-то на Россию вякают.
tks 29 июля 2018 | 10:46
serhio_25__: А присутствие СССР в Афгане это было не позорище?
В чем проигрыш? Опорные пункты легче содержать, чем формально территорию контролировать. Кстати, а Путинская Россия случайно не союзник талибов?
tuman13 29 июля 2018 | 10:53
tks: К сожалению, нет. Это в свое время США вооружала талибов против СССР. А сейчас США торгует с талибами опием: с момента агрессии США против Афганистана площадь опийных плантаций выросла в пять раз.
matsuvi 29 июля 2018 | 11:35
tuman13: Учи историю, ушастый. США, а ещё Китай, Пакистан, Иран, снабжали оружием моджахедов, которые сражались с СССР, устроившись военный переворот в стране и насадившим марионеточный режим. А талибы пришли к власти через 2 года, после того как СССР с позором покинул Афганистан.
echo_shar 29 июля 2018 | 11:50
serhio_25__:
Цель штатов В Афганистане - возможность дестабилизации ситуации в регионе в любой момент с целью сдерживания Китая. Возможность нагадить, проще говоря. Обосрать новый китайский Шелковый путь в Европу.
skuull 29 июля 2018 | 10:40
Оставили себе районы для наркотрафика?
grazschdanin 29 июля 2018 | 10:40
Соединенные Штаты отказались от намерений взять под контроль весь Афганистан
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Только маковые поля.
tks 29 июля 2018 | 10:48
grazschdanin: Маковые поля - они у вас в воспалённых мозгах если только. "Теле-стратеги" хреновы.
grazschdanin 29 июля 2018 | 11:06
tks: Вы хамите потому что Вы- быдло? Или по какой то другой причине?
На счет полей: просто почитайте цифры- на сколько увеличился наркотрафик с приходом американцев.
hunterhead 29 июля 2018 | 11:24
grazschdanin: "Вы хамите потому что Вы- быдло?"
Да нет, он хамит потому, что быдло Вы, grazschdanin..:-D
grazschdanin 29 июля 2018 | 12:03
hunterhead: Хамство - удел быдла. Хам - сам по себе быдло, вне зависимости о ком он говорит.
tks 29 июля 2018 | 10:44
Отдайте часть Афгана и Сирии курдам, признайте курдское гос-во и курды сами наведут порядок в регионе!
echo_shar 29 июля 2018 | 11:52
tks:
Никакой порядок штатам там не нужен.
Цель штатов В Афганистане - возможность дестабилизации ситуации в регионе в любой момент с целью сдерживания Китая. Возможность нагадить, проще говоря. Обосрать новый китайский Шелковый путь в Европу и на Ближний Восток.
zztop1960 29 июля 2018 | 10:44
А лучше вообще вывести войска НАТО , пусть у России будет геморой , когда Талибан попрёт на страны СНГ
tuman13 29 июля 2018 | 10:59
zztop1960: Самое интересное то,, что нынешняя Россия намного быстрее наведет порядок в Афгане. Вполне хватит сирийского опыта и переговорной репутации. Вот только подобные вам дерьмом изойдут по поводу успехов, и будут визжать о мифических детях, газах, беженцах.
ugiazov 29 июля 2018 | 11:05
tuman13: Как же. Помним.В Алеппо бомбёжками навели порядок.
hunterhead 29 июля 2018 | 11:32
tuman13: "Вполне хватит сирийского опыта и переговорной репутации."
Ну да, путенская Россия там уже, как минимум, раз пять уничтожила весь ИГИЛ и вывела войска...:-D Спроите у Вовки, если не верите. Он врать не будет, у него, как Вы говорите - репутация...:-D :-D