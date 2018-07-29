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10:31, 29 июля 2018

Соединенные Штаты отказались от намерений взять под контроль весь Афганистан

Белый дом требует от военных удерживать лишь основные населенные пункты. Такой план прописан в стратегии Вашингтона. По различным данным, афганская армия контролирует чуть больше половины районов страны. Часть территории занимает Талибан, а на остальной продолжаются столкновения между противоборствующими сторонами.

Комментарии

17

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serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:37

Ахахаха, вот это позорище. 17 лет войны с Талибаном и вот официальное признание проигрыша Талибану. А еще что-то на Россию вякают.

tks 29 июля 2018 | 10:46

serhio_25__: А присутствие СССР в Афгане это было не позорище?
В чем проигрыш? Опорные пункты легче содержать, чем формально территорию контролировать. Кстати, а Путинская Россия случайно не союзник талибов?

tuman13 29 июля 2018 | 10:53

tks: К сожалению, нет. Это в свое время США вооружала талибов против СССР. А сейчас США торгует с талибами опием: с момента агрессии США против Афганистана площадь опийных плантаций выросла в пять раз.

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matsuvi 29 июля 2018 | 11:35

tuman13: Учи историю, ушастый. США, а ещё Китай, Пакистан, Иран, снабжали оружием моджахедов, которые сражались с СССР, устроившись военный переворот в стране и насадившим марионеточный режим. А талибы пришли к власти через 2 года, после того как СССР с позором покинул Афганистан.

echo_shar 29 июля 2018 | 11:50

serhio_25__:
Цель штатов В Афганистане - возможность дестабилизации ситуации в регионе в любой момент с целью сдерживания Китая. Возможность нагадить, проще говоря. Обосрать новый китайский Шелковый путь в Европу.

skuull 29 июля 2018 | 10:40

Оставили себе районы для наркотрафика?

grazschdanin 29 июля 2018 | 10:40

Соединенные Штаты отказались от намерений взять под контроль весь Афганистан
#

Только маковые поля.

tks 29 июля 2018 | 10:48

grazschdanin: Маковые поля - они у вас в воспалённых мозгах если только. "Теле-стратеги" хреновы.

grazschdanin 29 июля 2018 | 11:06

tks: Вы хамите потому что Вы- быдло? Или по какой то другой причине?
На счет полей: просто почитайте цифры- на сколько увеличился наркотрафик с приходом американцев.

hunterhead 29 июля 2018 | 11:24

grazschdanin: "Вы хамите потому что Вы- быдло?"

Да нет, он хамит потому, что быдло Вы, grazschdanin..:-D

grazschdanin 29 июля 2018 | 12:03

hunterhead: Хамство - удел быдла. Хам - сам по себе быдло, вне зависимости о ком он говорит.

tks 29 июля 2018 | 10:44

Отдайте часть Афгана и Сирии курдам, признайте курдское гос-во и курды сами наведут порядок в регионе!

echo_shar 29 июля 2018 | 11:52

tks:
Никакой порядок штатам там не нужен.
Цель штатов В Афганистане - возможность дестабилизации ситуации в регионе в любой момент с целью сдерживания Китая. Возможность нагадить, проще говоря. Обосрать новый китайский Шелковый путь в Европу и на Ближний Восток.

zztop1960 29 июля 2018 | 10:44

А лучше вообще вывести войска НАТО , пусть у России будет геморой , когда Талибан попрёт на страны СНГ

tuman13 29 июля 2018 | 10:59

zztop1960: Самое интересное то,, что нынешняя Россия намного быстрее наведет порядок в Афгане. Вполне хватит сирийского опыта и переговорной репутации. Вот только подобные вам дерьмом изойдут по поводу успехов, и будут визжать о мифических детях, газах, беженцах.

ugiazov 29 июля 2018 | 11:05

tuman13: Как же. Помним.В Алеппо бомбёжками навели порядок.

hunterhead 29 июля 2018 | 11:32

tuman13: "Вполне хватит сирийского опыта и переговорной репутации."

Ну да, путенская Россия там уже, как минимум, раз пять уничтожила весь ИГИЛ и вывела войска...:-D Спроите у Вовки, если не верите. Он врать не будет, у него, как Вы говорите - репутация...:-D :-D



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