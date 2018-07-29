Турция может обратиться в международный арбитраж из-за приостановки поставок истребителй F-35 из США
Слова президента страны Реджепа Эрдогана передает газета Haberturk. Глава государства отметил, что пока Белый дом принуждает Анкару отказаться от российских комплексов С-400, Греция, к примеру, спокойно владеет подобными системами С-300.
Вашингтон должен был поставить в Турцию сто боевых самолетов, однако заморозил договор из-за договоренностей Анкары о покупке зенитно-ракетных комплексов у Москвы. В тоже время Пентагон считает, что поставки F-35 не должны быть сорваны.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 29 июля 2018 | 10:41
Эрдоганище-поганище!
oneoretwo 29 июля 2018 | 10:54
...турецкий "демократ", 1мно, хорошо усваивает белорусские уроки...
lager23 29 июля 2018 | 11:03
Для коварных турок Володя разменная монета, ценой в несколько десятков тонн помидоров, которые можно завезти в РФ из Турции через Азербайджан!
ugiazov 29 июля 2018 | 11:08
Может Эрдоган и в ОДКБ вступит?
andre_klimov 29 июля 2018 | 11:17
ugiazov:
Может. Подобное - к подобному. Только на кой вам Эрдоган без Турции?