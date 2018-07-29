Турция может обратиться в международный арбитраж из-за приостановки поставок истребителй F-35 из США

Слова президента страны Реджепа Эрдогана передает газета Haberturk. Глава государства отметил, что пока Белый дом принуждает Анкару отказаться от российских комплексов С-400, Греция, к примеру, спокойно владеет подобными системами С-300.

Вашингтон должен был поставить в Турцию сто боевых самолетов, однако заморозил договор из-за договоренностей Анкары о покупке зенитно-ракетных комплексов у Москвы. В тоже время Пентагон считает, что поставки F-35 не должны быть сорваны.