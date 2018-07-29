Британская полиция ищет флакон с «Новичком» в Солсбери

Следователи считают, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия может находиться в бутылочке, которая все еще находится на территории Соединенного королевства.

Предположение о емкости с опасным веществом появилось на фоне обстоятельств другого отравления. Британка Дон Стерджес скончалась после того как пролила себе на руки жидкость из запечатанного флакона. Бутылек нашел ее друг, Чарлз Роули. Он думал, что в емкости находятся духи.

По данным газеты The Mirror, полиция считает, что за отравлением Скрипалей могли стоять две группы из России.