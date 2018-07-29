На 59-м году жизни умер заслуженный артист России Семен Мильштейн
О смерти музыканта рассказали в соцсетях его близкие. Мильштейн руководил джаз-оркестром «Данс-ленд». Он начал музыкальную карьеру в 80-х годах, был солистом крупных военных оркестров, также преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных. Мильштейн состоял во Всемирной гильдии трубачей.
Комментарии1
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neburzhui2 29 июля 2018 | 10:21
От переживаний по поводу повышения пенсионного возраста умер ?