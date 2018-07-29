На 59-м году жизни умер заслуженный артист России Семен Мильштейн

О смерти музыканта рассказали в соцсетях его близкие. Мильштейн руководил джаз-оркестром «Данс-ленд». Он начал музыкальную карьеру в 80-х годах, был солистом крупных военных оркестров, также преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных. Мильштейн состоял во Всемирной гильдии трубачей.