Совет Федерации одобрил поправки в закон «О государственной регистрации автомобильных номеров»

Они упрощают процесс оформления нового авто, — ранее говорил «Эху Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что в законе также предусмотрены меры по борьбе с куплей и продажей так называемых красивых номеров. Это бессмысленная мера, поскольку граждане давно делают это в обход ГИБДД, — считает Кадаков.