Совет Федерации одобрил поправки в закон «О государственной регистрации автомобильных номеров»
Они упрощают процесс оформления нового авто, — ранее говорил «Эху Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Он добавил, что в законе также предусмотрены меры по борьбе с куплей и продажей так называемых красивых номеров. Это бессмысленная мера, поскольку граждане давно делают это в обход ГИБДД, — считает Кадаков.
Комментарии4
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lager23 29 июля 2018 | 10:13
Зачем столько лет высасывать проблемы из коррупционного пальца?...... хочет гражданин купить "красивый номер", продайте ему это через аукцион, а не через начальника ГИБДД.
delovoy_podolsk 29 июля 2018 | 10:16
Зачем бороться с продажей "красивых" номеров? Это, что за борьба? Кому она нужна, что за блажь? Кому она мешает, что у дяди Васи желание иметь пафосный номер? Ну, хочется Василию иметь такой номер, ну и пусть имеет, если ему умом прихвастнуть нет возможности, пусть хоть это будет. Есть чем дебилу перед дебилами понтануть.
nikruchev 29 июля 2018 | 10:20
Интересно, как это купить красивый номер в обход ГИБДД? Ведь ГИБДД номера выдаёт. Если только поддельный, но это первый же мент выявит.
dmitriy_radchenko 29 июля 2018 | 10:25
Нужно просто все номера сделать некрасивыми, всего и делов-то.
А красивые передать мусоровозкам и ассенизаторам.