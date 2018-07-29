Бывшего главу Фольксваген подозревают в налоговом мошенничестве

Мартин Винтеркорн уже является фигурантом другого дела. Его обвиняют в участии в обмане с занижением выбросов автомобилей компании. Как сообщает Бильд, председатель совета директоров мог перевести в Швейцарию около десяти миллионов евро, с которых не были уплачены налоги. Адвокаты говорят, что транзакции денег клиента – его личное дело.

Винтеркорн ушел в отставку в 2015 году, после начала «дизельгейта» — дела о фальсификации данных о выхлопных газах, которые производили машины Фольксваген.