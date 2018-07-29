В результате крупного ДТП в Иркутске пострадали десять человек, девять из них – полицейские
В сотрудников ГИБДД врезался пьяный водитель в тот момент, когда они оформляли другого нарушителя.
Пятеро пострадавших в результате ДТП находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение, передает ТАСС. Также в аварии были повреждены шесть машин, а том числе четыре служебных автомобиля.
Инцидент произошел минувшей ночью. Сначала несколько экипажей ГИБДД устроили погоню за автомобилем «Тойота», водитель которого не подчинялся требованиям полицейских и создавал аварийные ситуации. Чтобы остановить машину, сотрудникам полиции даже пришлось применить табельное оружие. В итоге нарушителя удалось задержать на мосту через реку Иркут, но когда сотрудники ГИБДД оформляли протокол, в них въехал автомобиль «Форд». За рулем находился 28-летний мужчина, он был задержан. Позднее экспертиза показала, что нарушитель был пьян. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Большинство пострадавших в ДТП получили сотрясения, переломы и черепно-мозговые травмы. Водитель, за которым гнались, был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.
Комментарии3
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neburzhui2 29 июля 2018 | 10:18
Мне отмщение - Аз воздам.
delovoy_podolsk 29 июля 2018 | 10:24
А я законопослушный гражданин, отец многодетного семейства, 25 лет ни одного ДТП, лишён прав на год, потому что поцарапал неправильно припаркованный автомобиль, спеша на выручку к смертельно больному ребёнку. Я по дорогам России не могу водить автомобиль ещё полгода, а кое-кто может. Жаль, что этих гибддэшников вообще по асфальту не размазали, те водилы, которым они разрешают ездить, а мне, и таким как я, честным людям, нет.
nikruchev 29 июля 2018 | 10:26
Экспертиза показала, что нарушитель был пьян. Кто бы сомневался. В их экспертизах даже семилетние дети бывают пьяны. А менты никогда не виноваты. Создали пробку на мосту, вот мужик и влетел в темноте.