В результате крупного ДТП в Иркутске пострадали десять человек, девять из них – полицейские

В сотрудников ГИБДД врезался пьяный водитель в тот момент, когда они оформляли другого нарушителя.

Пятеро пострадавших в результате ДТП находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение, передает ТАСС. Также в аварии были повреждены шесть машин, а том числе четыре служебных автомобиля.

Инцидент произошел минувшей ночью. Сначала несколько экипажей ГИБДД устроили погоню за автомобилем «Тойота», водитель которого не подчинялся требованиям полицейских и создавал аварийные ситуации. Чтобы остановить машину, сотрудникам полиции даже пришлось применить табельное оружие. В итоге нарушителя удалось задержать на мосту через реку Иркут, но когда сотрудники ГИБДД оформляли протокол, в них въехал автомобиль «Форд». За рулем находился 28-летний мужчина, он был задержан. Позднее экспертиза показала, что нарушитель был пьян. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Большинство пострадавших в ДТП получили сотрясения, переломы и черепно-мозговые травмы. Водитель, за которым гнались, был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.