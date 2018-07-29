Россия могла вмешиваться в выборы по всему миру и влиять на референдум по Brexit в Великобритании

С таким утверждением выступили в британской палате общин.

Комитет по цифровым технологиям британской палаты общин опубликовал доклад о вмешательстве России в политические процессы в других странах. Из него следует, что по указанию Москвы через Фейсбук распространялась соответствующая реклама. Однако выглядели сообщения так, будто их рассылали не извне, а внутри страны. Фейсбук приступил к изучению этой информации после многократных жалоб, во время избирательных компаний нарушений выявлено не было, сожалеют в британской палате общин. Все, что удалось выяснить сейчас, – это лишь верхушка айсберга, отметил глава комитета по цифровым технологиям Дэмиан Коллинз. Цитату приводит РИА. По словам британского депутата, важно выяснить технологию воздействия через социальные сети на решения людей. Парламентарии опасаются, что совершенствование этой системы пройдет очень быстро и в дальнейшем процесс будет сложно остановить.

Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в других государствах.