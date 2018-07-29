Россия могла вмешиваться в выборы по всему миру и влиять на референдум по Brexit в Великобритании
С таким утверждением выступили в британской палате общин.
Комитет по цифровым технологиям британской палаты общин опубликовал доклад о вмешательстве России в политические процессы в других странах. Из него следует, что по указанию Москвы через Фейсбук распространялась соответствующая реклама. Однако выглядели сообщения так, будто их рассылали не извне, а внутри страны. Фейсбук приступил к изучению этой информации после многократных жалоб, во время избирательных компаний нарушений выявлено не было, сожалеют в британской палате общин. Все, что удалось выяснить сейчас, – это лишь верхушка айсберга, отметил глава комитета по цифровым технологиям Дэмиан Коллинз. Цитату приводит РИА. По словам британского депутата, важно выяснить технологию воздействия через социальные сети на решения людей. Парламентарии опасаются, что совершенствование этой системы пройдет очень быстро и в дальнейшем процесс будет сложно остановить.
Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в других государствах.
Комментарии22
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serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:11
""Россия могла вмешиваться в выборы по всему миру и влиять на референдум по Brexit в Великобритании"" - Россия великая сверхдержава, которая управляет всем миром.
danko_voila 29 июля 2018 | 10:14
serhio_25__: травить новичком и здать данко1 в дурдом.
chapter_2 29 июля 2018 | 10:16
Россия не исправима... При коммунистах вмешательством в выборы по всему миру занимался Коминтерн и его наследники.... Подрывая демократию в странах Свободного мира, Кремль стремится понизить уровень критики так называемой "суверенной демократии", практикуемой в России и прикрывающей президентское самодержавие.
tuman13 29 июля 2018 | 10:26
chapter_2: А разве в странах "свободного" мира есть демократия?
nikvol 29 июля 2018 | 10:32
chapter_2: Подрывая демократию в странах Свободного мира
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Вы не забыли присесть два раза по два раза, набирая словосочетание "свободный мир" и слово "демократия"?
honduras_na_colyme 29 июля 2018 | 10:16
serhio_25__: Нет, детёныш ватоцефала, Роисся это дворовый хулиган, который мешает людям нормально жить, и это единственное, чем он привлекает внимание окружающих.
serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:18
honduras_na_colyme: А еще Россия каждый день срет в твои шаровары.
honduras_na_colyme 29 июля 2018 | 10:29
serhio_25__: Нет, слопатыед, всего лишь каждый день обстреливает нашу армию, но ответка идёт на каждую наглость противника.
Важно то, что вы добыковались с Западом и за вас взялись по серьёзному.
Готовьте вазелин, ходите на массаж анусов - пригодится.
И учите китайский.
Уже дошло или ещё добавить?
echo_shar 29 июля 2018 | 10:32
honduras_na_colyme:
Скорее уже начинайте наступление!
Чем скорее, тем раньше будет закрыт неудавшийся и всем надоевший проект Незалежной.
serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:33
honduras_na_colyme: Лизатель тарелок, а ты почему не в армии? Почему ответка с запада, а не от тебя? Сраный дезертир, в окоп иди.
danko1 29 июля 2018 | 10:34
honduras_na_colyme: Портянок на Эхе намного больше, чем людей.
И численность этих нелюдей, защищающих воров, постоянно растет.
Во многих обсуждениях вообще одни портянки.
Видно, что совсем у власти дела плохи, что на таких дебилов ставку делают и деньги тратят.
tuman13 29 июля 2018 | 10:34
honduras_na_colyme: Это кому же? Прибалтам, которые догавкались? Или украинцам, которых Россия спонсировала каждый год на 6 - 10 миллиардов скидками на газ и нефть?
Так что кто тут у наших границ крутится и провоцирует?
echo_shar 29 июля 2018 | 10:25
serhio_25__:
Британский царизм нашел универсальный способ отены неудобных результатов референдумов во всем мире.
РОССИЯ ПОВЛИЯЛА - РЕФЕРЕНДУМ ОТМЕНЯЕМ! )))
danko1 29 июля 2018 | 10:11
Наш маньяк-узурпатор считает себя мировым лидером и свои порядки желает всюду устанавливать, внося раскол повсюду.
serhio_25__ 29 июля 2018 | 10:15
danko1: ""Наш маньяк-узурпатор считает себя мировым лидером "" - вообще-то так считает Дэмиан Коллинз, а не Путин. Или говоря о маньяке ты и имела ввиду Дэмиана Коллинза? Только почему он твой?
danko_voila 29 июля 2018 | 10:21
serhio_25__: бабка из маями без Путина не может прожить. Эта такая форма любви. Она просто не может культурными словами обьяснить. На помойке вырасла. За каждый пост про Путина ей хохлы 2 гривны платят. Ну в общем то она по работе. Не будет нормальная бабка в счастливом маями за коком сутками тереться и за 5 месяцев 5000 сообщений писать. Это нонценс.
danko_voila 29 июля 2018 | 10:17
danko1: а в тебе он внёс раскол, ты даже в маями сбежала с кубанщины? Где женщина в магазине где мама живет. Не превращай сайт в помойку.
buzukin1912 29 июля 2018 | 10:12
Да вы у нас через стул прыгать будете по нашему свистку :) Раз - брексит, два - брексит взад :) Экие вы несамостоятельные - какие-то сверхвнушаемые! Это мы еще Вольфа Мессинга не оживили, вот тогда вам точно ПЦ придет!
zigfridf 29 июля 2018 | 10:14
-Простите, часовню тоже я развалил?
-Нет, это было еще до вас, в 14 веке.
stalinator 29 июля 2018 | 10:21
По вине РФ еще динозавры вымирали,а вы о брекзите....
blackandwhite 29 июля 2018 | 10:31
Надо бы Британии за помощью к СБУ обратиться. Только она может противостоять России. Бабченко не даст соврать. Спасли Бабченко, спасут и королеву!
stakanoff 29 июля 2018 | 10:34
Какой нахрен Фейсбук! Россия облучает избирателей по всему миру со спутников! Только кастрюли на головах спасают от этих смертоносных лучей! Шумеры знают! LOL