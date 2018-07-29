Выступление британской группы Gorillaz на фестивале Park Live в Москве отменили из-за сильной грозы

Дождь начался примерно через полчаса после начала выступления группы. Вода попала на сцену, где находились оборудование и инструменты. Музыканты прервали концерт, а на экране на сцене появилось сообщение, что продолжение мероприятия может привести к человеческим жертвам. Стоит отметить, что проходивший примерно в это же время концерт на Манежной площади, на котором чествовали спортсменов, из-за ливня прекращать не стали.