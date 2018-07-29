Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт попросил суд ограничить доступ присяжных к его фото с Януковичем

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт попросил суд ограничить доступ присяжных к его фотографиям с Виктором Януковичем. Он считает, что снимки не относятся к делу и создают предубеждение в его отношении. В бумагах, представленных членам жюри, говорится о том, что фирма Манафорта работала над созданием положительного образа бывшего президента Виктора Януковича. Защита экс-главы штаба Трампа считает, что это никак не касается дела о мошенничестве.

Манафорт обвиняется в махинациях с налогами и отмывании денег в том числе и во время его работы на Украине.