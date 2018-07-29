Турция не выдаст задержанного американского пастора США

Об этом сказал президент страны Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что не торгуется по этому вопросу с Соединенными Штатами, а угрозы Вашингтона в отношении Анкары назвал «психологической войной». Ранее Дональд Трамп потребовал освободить соотечественника, в противном случае пообещав ввести санкции. Пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в позапрошлом году. Он обвиняется в пособничестве организаторам попытки госпереворота и поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В ответ на заявления Белого Дома Эрдоган отметил, что Америка может потерять близкого союзника.