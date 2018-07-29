Турция не выдаст задержанного американского пастора США
Об этом сказал президент страны Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что не торгуется по этому вопросу с Соединенными Штатами, а угрозы Вашингтона в отношении Анкары назвал «психологической войной». Ранее Дональд Трамп потребовал освободить соотечественника, в противном случае пообещав ввести санкции. Пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в позапрошлом году. Он обвиняется в пособничестве организаторам попытки госпереворота и поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В ответ на заявления Белого Дома Эрдоган отметил, что Америка может потерять близкого союзника.
Комментарии8
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polsan 29 июля 2018 | 09:42
Договорятся Эрдоган с Трампом или всё же будут санкции против Турции?! )
Санкции против члена НАТО?! )) Мало верится!
nemez1 29 июля 2018 | 09:43
Турцию США не потеряют, а эрдоган союзником не был и не будет.
skuull 29 июля 2018 | 09:43
Пиндосов еще только ленивый нахрен не послал, с их хотелками.
viniqi 29 июля 2018 | 09:46
skuull: Скууллящее пригожинское дерьмо-готовы лизать задницу пЭрдогану сбившего нашего летчика ?!
skuull 29 июля 2018 | 09:51
viniqi: Лизать это твоё призвание, мой маленький несмышленный продавец обуви с буйнакского рынка.
viniqi 29 июля 2018 | 10:06
skuull: Тыкающее скууллящее пригожинское дерьмо- вы мразь лижите исламисту,у которого рука не дрогнула сбить нашего летчика-аас гниду в очередной раз мокнули вмчан с вашим же дерьмом!!!
putin_itogy 29 июля 2018 | 09:51
Упёртый турецкий баран, хочет приключений на свою жопу.
И он их получит.
Как и маленький упёртый плешивый гномик,
и население солидарное с ним, получает.
Дураков история учит, ничему..
neyexo 29 июля 2018 | 10:07
Не торгуется по вопросу выдачи, а насчет обмена на Гюлена можно подумать