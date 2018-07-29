Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на полицейского в центре Москвы, задержали
Об этом сказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Подробностей о его личности официально не сообщается, но по данным «Интерфакса» это уроженец Чечни 2000-го года рождения.
Нападение произошло в пятницу у здания диппредставительства Словакии. Мужчина нанес не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо, 31-летенему командиру взвода по охране посольств и консульств. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии7
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olenenok_zed 29 июля 2018 | 09:37
уроженец РФ :) не?
viniqi 29 июля 2018 | 09:43
olenenok_zed: Рогатое дерьмо, вы не в курсе,что чечня живет давно по своим законам? не? еще обязательно здесь вставьте,что преступники не имеют национальности!!!
stas12006 29 июля 2018 | 10:17
viniqi: нападение на путинского мента не стоит считать преступлением. Это наоборот нападение на преступника , которое можно считать самозащитой.
vlabumur 29 июля 2018 | 10:26
viniqi: чечня живет давно по своим законам
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с этим пусть разбирается гарант конституции.
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преступники не имеют национальности!!!
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Преступник найден задержан,и понесет наказание а графы национальность даже в паспорте нет.
viniqi 29 июля 2018 | 10:34
vlabumur: Это вы потом, если повезет может расскажете,когда такой же зверек не имеющий по-вашему национальности вас порежет на ремешки!!!
neburzhui2 29 июля 2018 | 10:07
Бросился на полицейского с криком Путин Акбар...
stas12006 29 июля 2018 | 09:55
Надо было уезжать в чечню и не открывать дверь.
А вообще нападение на путинских ментов это не преступление.
Наверняка путинский мент повёл себя как хамло , как он привык с русскими рабами , а нормальный человек не стал терпеть и наказал утырка