Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на полицейского в центре Москвы, задержали

Об этом сказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Подробностей о его личности официально не сообщается, но по данным «Интерфакса» это уроженец Чечни 2000-го года рождения.

Нападение произошло в пятницу у здания диппредставительства Словакии. Мужчина нанес не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо, 31-летенему командиру взвода по охране посольств и консульств. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.