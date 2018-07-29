Пять человек остаются в больницах Иркутска после ДТП с участием нетрезвого водителя

Всего в инциденте пострадали 10 человек, большинство из которых – полицейские. Все произошло в ночь на воскресенье. Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль «Тойота», однако водитель не подчинился их требованиям. После того как машину все же удалось задержать, полицейские начали фиксировать факт правонарушения. В этот момент в группу въехал другой автомобиль – «Форд». В результате инцидента были повреждены шесть машин. Водитель «Форда» задержан.