Пять человек остаются в больницах Иркутска после ДТП с участием нетрезвого водителя
Всего в инциденте пострадали 10 человек, большинство из которых – полицейские. Все произошло в ночь на воскресенье. Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль «Тойота», однако водитель не подчинился их требованиям. После того как машину все же удалось задержать, полицейские начали фиксировать факт правонарушения. В этот момент в группу въехал другой автомобиль – «Форд». В результате инцидента были повреждены шесть машин. Водитель «Форда» задержан.
Комментарии3
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neburzhui2 29 июля 2018 | 09:53
Сотрудники ГИБДД знак "Аварийная остановка" не выставили, что и повлекло ДТП с тяжкими последствиями. Надо их прав лишить. :-))
nestor199 29 июля 2018 | 09:58
neburzhui2: придурок ...............
neburzhui2 29 июля 2018 | 10:04
nestor199:
Тебе гаишников жалко ? Ты сам гаишник или за рулём никогда не сидел ?