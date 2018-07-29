Данные о влиянии России на выборы в мире сильно занижены, считают в британском парламенте
Данные о влиянии России на выборы в мире сильно занижены. Так считают в британском парламенте. По словам главы комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиана Коллинза, речь может идти о скоординированных кампаниях российских ведомств с целью вмешаться в голосования за рубежом. Это в частности предполагает распространение политической рекламы в фейсбуке во время выборов. Парламентарии в том числе изучают влияние России на результаты референдума по Brexit. Москва неоднократно опровергала свое вмешательство в голосования в других странах и называла обвинения голословными.
Комментарии12
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yralez 29 июля 2018 | 09:35
Геббельсонам в отечестве тесно..
patrikk_1 29 июля 2018 | 09:41
Это в частности предполагает распространение политической рекламы на фейсбуке во время выборов...
Реклама в ФБ, это влияние России на выборы? Серьёзно что-ли? А за кого была реклама, за виги или тори?
serhio_25__ 29 июля 2018 | 09:53
yralez: Россия единственная сверхдержава в мире. Только она ставит своих марионеток в руководство всех стран мира.
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 10:09
serhio_25__: супермегасверх)вот тока не Россия а рашка гавняшка))а так всё правильно мыслишь зырян
y3emen1 29 июля 2018 | 09:36
фсё нагло врут, у нас и технологиев таких нету, и никогда не будет
venmud 29 июля 2018 | 09:42
Это провал - решил Штирлиц, пытаясь застегнуть сломавшуюся молнию на ширинке.
nikvol 29 июля 2018 | 09:55
Рассказывайте, рассказывайте, какие мы крутые...
neon999 29 июля 2018 | 09:55
Для чего ЭМ всегда даёт в конце эту пропагандистскую вставку: «Москва неоднократно опровергала ...» ? «Опровержение» - всегда означает доказательства, иначе следует писать «Москва отвергала». Если ЭМ вставкой этой фразы пытается изобразить объективность, то нужно вставлять соответствующие «опровержения» и после всяческих
заявлений исходящих из Кремля.
yralez 29 июля 2018 | 09:58
Свой скот окучили, полезли в мир.
vlabumur 29 июля 2018 | 10:03
Я вот в России спрашиваю почему голосовали за Путина?
Только два ответа:больше некого,и будет хуже если будет кто-то другой.
Сомневаюсь что мы можем на что-то влиять в чужих выборах.
gluhoy2250 29 июля 2018 | 10:04
"По словам главы комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиана Коллинза",
Вот ведь выдумщик... Наверное внучек Уилки Коллинза, тот еще похлеще детективы выдумавал....
estamp 29 июля 2018 | 10:08
ФБ и Твиттер запретить! Выборы отменить!
Тогда никакого влияния России больше не будет и наступит счастье.