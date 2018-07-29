Данные о влиянии России на выборы в мире сильно занижены, считают в британском парламенте

Данные о влиянии России на выборы в мире сильно занижены. Так считают в британском парламенте. По словам главы комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиана Коллинза, речь может идти о скоординированных кампаниях российских ведомств с целью вмешаться в голосования за рубежом. Это в частности предполагает распространение политической рекламы в фейсбуке во время выборов. Парламентарии в том числе изучают влияние России на результаты референдума по Brexit. Москва неоднократно опровергала свое вмешательство в голосования в других странах и называла обвинения голословными.