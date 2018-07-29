Военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
В связи с праздником в Северной столице перекрывают некоторые магистрали и разводят мосты.
Из-за парада, приуроченного ко дню Военно-морского флота, с раннего утра невозможно на автомобиле проехать по дамбе до Кронштадта – она перекрыта вплоть до вечера, на остров можно попасть только по специальному пропуску. Серьезные ограничения появятся и в Петербурге: с 11 часов утра там разведут сразу четыре моста в центре города – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Будут закрыты для транспорта и набережные между этими переправами. Впрочем, в Смольном, чтобы компенсировать неудобства для автомобилистов, на время парада сделали бесплатным проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра. Корабли – всего их более сорока – пойдут по Неве с 11 часов утра: сопровождать их будут самолеты и вертолеты. Ближе к вечеру на Дворцовой площади выступят артисты Мариинского театра, Александр Розенбаум и Олег Газманов. Концерт закончится торжественным салютом.
Планируется, что на День ВМФ в Петербург приедет президент Владимир Путин.
Комментарии5
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venmud 29 июля 2018 | 09:16
Интересно, какой смысл в прошедшей репетиции парада с разводом мостов и блокировке по всему городу автомобильного движения до 13:00 в четверг?
pravdatut 29 июля 2018 | 09:17
Крым в отставку??
ed10075 29 июля 2018 | 09:28
Опять бряцание латами, опять "броня крепка..."
piterjanis 29 июля 2018 | 09:30
Поздравляю Всех,кто имеет отношение к ВМФ
gregor 29 июля 2018 | 09:30
Военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
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Парады это лакмус страны .
Чем больше парадов , тем больше нищенствует население .
Так же и с карнавалами и прочими фиестами .
Чем больше карнавалов парадов и.т.д , тем население за гранью нищеты .
В России уже чуть ли не каждый день какой-нибудь парад или фиеста с Кобзоном , Бабкиной и Петросяном .
Пора повышать сроки пенсий и парад в честь этого .