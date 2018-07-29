Военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте

В связи с праздником в Северной столице перекрывают некоторые магистрали и разводят мосты.

Из-за парада, приуроченного ко дню Военно-морского флота, с раннего утра невозможно на автомобиле проехать по дамбе до Кронштадта – она перекрыта вплоть до вечера, на остров можно попасть только по специальному пропуску. Серьезные ограничения появятся и в Петербурге: с 11 часов утра там разведут сразу четыре моста в центре города – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Будут закрыты для транспорта и набережные между этими переправами. Впрочем, в Смольном, чтобы компенсировать неудобства для автомобилистов, на время парада сделали бесплатным проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра. Корабли – всего их более сорока – пойдут по Неве с 11 часов утра: сопровождать их будут самолеты и вертолеты. Ближе к вечеру на Дворцовой площади выступят артисты Мариинского театра, Александр Розенбаум и Олег Газманов. Концерт закончится торжественным салютом.

Планируется, что на День ВМФ в Петербург приедет президент Владимир Путин.