Полиция Великобритании считает, что за покушением на Скрипалей стоят две группы из России...

Одна доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая осуществила отравление. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Mirror. антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию. По сведениям издания, следователи пришли к выводу, что емкость, в котором находилось отравившее Скрипалей вещество, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес. Тот флакон был запечатан. При этом такой пузырек «можно купить только в России», — утверждает источник газеты.