Полиция Великобритании считает, что за покушением на Скрипалей стоят две группы из России
Одна доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая осуществила отравление. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Mirror. антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию. По сведениям издания, следователи пришли к выводу, что емкость, в котором находилось отравившее Скрипалей вещество, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес. Тот флакон был запечатан. При этом такой пузырек «можно купить только в России», — утверждает источник газеты.
Комментарии23
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piterjanis 29 июля 2018 | 09:09
Настало время офигительных историй(с)
patrikk_1 29 июля 2018 | 09:13
Полиция Великобритании считает, что за покушением на Скрипалей стоят две группы из России...
Ну правильно, натягивают результаты следствия, под заранее объявленного и уже наказанного "виновного". Это похоже на то, как ленивый ученик заглядывает в "ответы" в конце задачника и потом старается и пыхтит, подгоняя свои действия под конечный результат, уже объявленный Терезой Мэй и Борисом Джонсоном.
patrikk_1 29 июля 2018 | 09:18
Бундестагу не предоставляют никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей
Депутат Бундестага от фракции «Левые» Хайке Ханзель в интервью Junge Welt рассказала, что ни британские, ни немецкие спецслужбы до сих пор не предоставили никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей ядом «Новичок» в марте этого года.
«Второй раз в течение нескольких недель федеральное правительство отклонило ответы на парламентские запросы о ядовитом нападении в Солсбери и последовавших серьезных дипломатических последствиях между странами НАТО и Россией»— заявила госпожа Ханзель...
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:28
patrikk_1: Ханзель-Поклонская??)))
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:22
patrikk_1: piterjanis: Полиция Великобритании считает, что за покушением на Скрипалей стоят две группы из Рашки, зыряны и мокша)))
patrikk_1 29 июля 2018 | 09:24
mordvinyka_zabiyka:
Некрещёные?
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:30
patrikk_1: крещёные без толку
rouslllllllanist4e 29 июля 2018 | 09:27
такой пузырек «можно купить только в России»
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Неправда ваша, господа великобританцы, чикушку и в других странах купить можно. Например, вна Украине.
А групп было не две, а тры!
Мы с товаристчем майором в пыхте на шухере сидели на случай засады.
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:34
rouslllllllanist4e: тебе Задорнов по ночам является?? спиритизмом увлекаешься??))
pravdatut 29 июля 2018 | 09:14
Россиян сторонятся, как прокаженных. Успех??
estamp 29 июля 2018 | 09:14
Одна доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая осуществила отравление.
--- а третья допила остатки.
kiever 29 июля 2018 | 09:20
Это просто прелесть. Оставить пузырек, который можно купить только в России, причём не один. Причём с веществом с истекшим сроком годности. Причём прилететь двумя группами. Причём прямым рейсом из москвы. На кого это рассчитано.
sapiens17 29 июля 2018 | 09:28
kiever: Да. Есть фильм про сотрудника ФСБ, который использовал НЕ профессионалов. И в этом была суть: поступки дилетанта труднее просчитать специалистам. ( к/ф "Дилетант")
estamp 29 июля 2018 | 10:11
sapiens17: Вы не сликом ли много времени проводите перед телевизором?
chichanik 29 июля 2018 | 09:31
kiever: После того,как в гостинице была найдена загрязнённая чайная чашечка, из которой Литвиненко выпил отраву , такие вопросы можно и не бросать, пренебрежительно, через губу ... не работает.
apels 29 июля 2018 | 09:37
kiever: Не понимаю Вашего ерничества. Во первых это слив а не заявление полиции. Во вторых чего необычного, что одна группа доставляет оборудование, оставляет закладки, а другая осуществляет саму операцию отравления? Именна такая стратегия уменьшает риск выявления и задержания.
skuull 29 июля 2018 | 09:21
Пузырёк из под чекушки " Путинка" или одеколона " Красная Москва"?
В жизни не поверю, что спецслужбы использовали тару, которую можно купить только в России.
agamasat 29 июля 2018 | 09:31
skuull: на то и было расчитано: беспретенднтная наглость российских спецслужб - это, само собой, невозможно!) Но, учитываете ли вы уровень следствия в Великобритании, совершенно не постижимый для российского СК?
skuull 29 июля 2018 | 09:41
agamasat: Следствие сейчас натягивает глаз, извиняюсь, на жопу, чтобы их криворотая премьерша не выглядела дурой. Вот и всё.
buzukin1912 29 июля 2018 | 09:21
Холмсы закончились. Остались Лестрейды. А Ватсон стал Джонсоном... Вот она, овсянка, до чего доводит, сэр... Нет бы виски с беконом, так новичок с кошатиной глушат... Дикари-с, мля :)
kochar 29 июля 2018 | 09:31
Даже если за покушением на Скрипалей стоят десять групп из России, то ровным счётом ничего не меняется.
Есть факт и есть непризнание факта.
"Основной закон химии: Горячая колба выглядит точно так же, как и холодная."
blackandwhite 29 июля 2018 | 09:47
Вот Д. Б! Ведь было еще две группы. Одна доставила гречку, другая подсыпала ее в овсянку Скрипаля. Скотланд Ярд, походу, сдулся.
gluhoy2250 29 июля 2018 | 09:50
"При этом такой пузырек «можно купить только в России», — утверждает источник газеты."
Да...а! Когда то Великая Морская страна окончательно деградировала! Не зря теперь она называется Мелкобритания!