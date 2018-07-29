В нескольких городах России сегодня пройдут митинги против пенсионной реформы

Большинство из них организует КПРФ и различные левые организации.

В основном акции протеста пройдут в небольших городах и поселках: подавляющее большинство митингов против повышения пенсионного возраста прошли накануне. Тем не менее, самая крупная акция планируется в Иванове у мемориала «Красная Талка». Накануне там уже прошел митинг, однако, как пишут местные СМИ, несколько левых движений считают субботнюю акцию попыткой дезориентировать население. Часть митингов пройдет в Белгородской области: в частности, в городе Старый Оскол. Выйдут на протесты и в Ухте, а также в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа. В этом регионе местные коммунисты планируют принять резолюцию против пенсионной реформы. Практически все митинги согласованы с властями.

Митинг против пенсионной реформы сегодня пройдет и в Москве на проспекте Академика Сахарова. Его проводит Либертарианская партия.

На митинге затронут сразу несколько проблем, с которыми россияне столкнулись после выборов президента, сказано на сайте акции. Одна из основных тем – пенсионная реформа, инициатором которой выступило правительство. В центре внимания экономические сложности, вызванные нововведениями кабинета министров. В частности, увеличение налогов, рост цен на бензин и окончательное вступление в силу пакета Яровой. По мнению организаторов митинга, все эти меры направлены на реализацию интересов политической элиты. В итоге простым гражданам придется платить за все больше, работать намного дольше, при этом получать зарплату меньше, а деньги все равно будут в руках небольшой группы людей в высших эшелонах власти, уверены представители Либертарианской партии. Митинг ее активисты начнут в 14.00 на проспекте Академика Сахарова. Акция согласована с властями.