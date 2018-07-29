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08:32, 29 июля 2018

Тайип Эрдоган: США могут лишиться «искреннего» союзника, если не изменят своего отношения к Анкаре

США могут лишиться «искреннего» союзника, если не изменят своего отношения к Анкаре. С таким предупреждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган. Таким образом он прокомментировал требования Вашингтона освободить американского пастора Эндрю Брансона. Как заявил Эрдоган, этот вопрос не обсуждается, несмотря на угрозу американских санкций. Американский пастор удерживается турецкими властями с октября 2016 года по обвинению в пособничестве запрещенной в Турции организации FETO. В четверг Дональд Трамп заявил о возможных санкциях против Турции, если пастор не будет освобожден. Эрдоган также пригрозил подать на США иск в  международный арбитраж, если Вашингтон не поставит Турции истребители F-35. «Есть и другие альтернативы», — намекнул Эрдоган.

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