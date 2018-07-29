Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором
Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве. Ранее 4 июля Порошенко заявил, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину и тогда же была создана украинская церковь, которая сегодня, по словам президента, должна стать независимой.
Это искажение истории, — считают в РПЦ. Русь была совершенно другой страной, от которой произошли сегодняшние государственные образования, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что когда Петр Порошенко не был президентом, он принимал участие в мероприятиях канонической украинской православной церкви.
Комментарии27
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boldu1n 29 июля 2018 | 08:38
Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором
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Осточно - Педя Алкаш.
patrikk_1 29 июля 2018 | 08:43
Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором...
Как это возможно, если Украина - это и есть колыбель европейской цивилизации? Что появилось раньше - яйцо или курица, Европа или Украина?
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 08:45
boldu1n: а что делали зыряны на берегах Москва реки, когда в Киеве крестили киевлян??))
По одной из версий журнала Знание Сила сидели на ветках свесив хвосты
parasuk_ 29 июля 2018 | 08:51
mordvinyka_zabiyka: первых украинцев придумал Иван Грозный когда издал свой великий указ: "а всех убогих и юродивых сослать на окраину, там им дуракам место"
patrikk_1 29 июля 2018 | 08:52
mordvinyka_zabiyka:
Как что делали, тренировались, как в фильмах про карате, дрались на саблях, мечах, топорах, луках... готовились покорять себе континент Евразию.
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:07
patrikk_1: танцевали летку- енку паровозиком))
Зыряны это же племя педофилов и пидо.....
irinakingsize1 29 июля 2018 | 09:06
mordvinyka_zabiyka: "Мы с вами разные книжки" читали.Вроде писали, что в то время"на мокшанских болотах лягушки квакали"
davi__koloradov 29 июля 2018 | 08:52
Путин - педераст и педофил.
patrikk_1 29 июля 2018 | 08:55
davi__koloradov:
... и украинофил.
davi__koloradov 29 июля 2018 | 08:57
patrikk_1: украинофилом был твой папа - его хохлы поимели.
elen_starikova 29 июля 2018 | 09:06
davi__koloradov: Роняешь слюни?
karelski_otmoroz 29 июля 2018 | 09:04
boldu1n:
/Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором/
То-то папские легаты и орденцы веками ходили под Новгород исправлять выбор Владимира...)))
Кстати Киевские земли, так же подвергались систематическому давлению западных католиков.
Что в конечном итоге привело к униатству в западных землях.
"Восток, дело тонкое Петруха..." (С)
putn_pnh 29 июля 2018 | 08:42
считают в РПЦ. Русь была совершенно другой страной
СССР тоже был "другой страной". Однако это не мешало коммунякам приписывать себе подвиги и достижения Российской Империи и предшествующего ей Московского царства. И сегодня не мешает делать это уже Российской Федерации, которая ну "совершенно другая страна".
alis_kirs 29 июля 2018 | 08:49
putn_pnh: ===СССР тоже был "другой страной".===
Так СССР и не отказывался от преемственности истории... А нынешняя Уркаина отказалась и от своей истории и от своих героев! Теперь на Уркаине в чести не герои а падаль и шваль, вроде подонков Бандеры, Шухевича и прочей нацисткой мрази...
piterjanis 29 июля 2018 | 08:43
похмелили перегара-гидранта.
vilingrad 29 июля 2018 | 08:44
Петя все ж дурак- если бы тот, настоящий Владимир, принял католическую или протестанскую форму христианства, вот это был бы европейский выбор. Была же выбрана неполноценная, варварская форма- вот украинские славяне и финно-угры в коктейле с монголами и хлебаем православные ценности византийской ложкой...
serhio_25__ 29 июля 2018 | 08:49
vilingrad: Дурачок, протестантство возникло в 16 веке.
Тупень, а чем католичество не варварство? Т.б. тогда Пара считался реальным наместником Бога на земле?
mitosss 29 июля 2018 | 08:49
vilingrad: дурик, когда реформация была? экпедов развелось...
rips4 29 июля 2018 | 08:45
Не.. вот когда море копали, вот то был самый самый европейский выбор!
А когда крестили, скорее еврейский..
mitosss 29 июля 2018 | 08:47
все просто: нужен был безвиз, вот крестил
antonkon 29 июля 2018 | 08:48
Эм, а можно ли считать Византию "европейским выбором"? Хоть это и легенды, но всё таки - "После булгар пришли немцы (иностранцы) из Рима, посланные Римским папой. Те заявляли, что у них был пост по силе: «если кто пьёт или ест, то всё во славу божию». Однако Владимир отослал их, сказав им: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого»."
vanvincle 29 июля 2018 | 08:53
Крещение Руси по Византийскому образцу был Эурапейским выбором? Афтор, пишы исчо!!!
disdai 29 июля 2018 | 09:05
vanvincle:
Деревня, карту купи!
Западные источники на протяжении большей части византийской истории именовали её «империей греков» из-за преобладания в ней с VII века греческого языка, эллинизированного населения и культуры. В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу — Царьградом.
a_111111 29 июля 2018 | 08:57
Пётр Порошенко готов дружить хоть с чертом , хоть с Путиным. Главное чтобы денег у него прибывало....
pravdatut 29 июля 2018 | 09:00
Московия колеблется между християнством и мусульманством. Пора определится.
parasuk_ 29 июля 2018 | 09:05
pravdatut: а украинда возвращается к своим хазарским корням. Осталось только петюню официально назвать и каганом :)
mordvinyka_zabiyka 29 июля 2018 | 09:04
Меня волнует другой вопрос Какое отношение страна, обломок СССР, наследница цареубийц а не Династии имеет отношение к России, Империи Дома Романовых??