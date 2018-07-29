Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором...

Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве. Ранее 4 июля Порошенко заявил, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину и тогда же была создана украинская церковь, которая сегодня, по словам президента, должна стать независимой.

Это искажение истории, — считают в РПЦ. Русь была совершенно другой страной, от которой произошли сегодняшние государственные образования, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что когда Петр Порошенко не был президентом, он принимал участие в мероприятиях канонической украинской православной церкви.