Сегодня пройдет гонка этапа Чемпионата мира в классе Формула-1 Гран При Венгрии

Квалификация на автодроме Хунгароринг была очень сложной для гонщиков и непредсказуемой для команд. Дождь то и дело принимался идти и также внезапно переставал. Предугадать погоду было невозможно и преимущество получили те, кому прочих повезло. В числе прочих оказался гонщик Уильямса Сергей Сироткин, который свои быстрые круги выполнял исключительно под дождем, причем признали это все. Сироткин начнет гонку последним – двадцатым Впрочем, невезение – понятие относительное, потому, что никаких сенсаций не произошло. Первые два места заняли лидеры сезона из Маклерена Люис Хэмилтон и Валлтери Ботас, а со второй линии стартового поля на дистанцию уйдут из основные конкуренты из Феррари Кими Райконен и Себастьян Феттель.

Гонку чемпионата мира в классе Формула-1 Гран При Венгрии покажет в прямой трансляции телеканал Матч ТВ начиная с 16 часов.