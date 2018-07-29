В подмосковном Алабино сегодня официально стартует основная программа Международных армейских игр

В них примут участие 33 страны.

Армейские игры под эгидой Минобороны проходят уже в четвертый раз. Самыми крупными командами традиционно являются сборные России и Китая. Впервые же в играх будут участвовать команды Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин. Из стран НАТО же приглашение приняла только Греция. Всего военные 33 стран примут участие в 28 дисциплинах. Самая заметная из них – танковый биатлон, первые заезды уже прошли накануне в день официального открытия игр в подмосковном Алабино. Другой крупной дисциплиной является авиадартс, где летчики сначала облетают заданный маршрут и проводят разведку, показывая фигуры высшего пилотажа, а затем атакуют наземные цели. Всего соревнования пройдут в 7 странах, в том числе в Китае, Белоруссии, Казахстане и Иране.

Международные армейские игры завершатся 11 августа.