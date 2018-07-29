В Сербии убит адвокат, защищавший экс президента Милошевича в Гаагском трибунале
Миша Огнянович был застрелен на пороге собственного дома в Новом Белграде. Как сообщает газета «Блиц», ранен 26-летний сын адвоката. На месте преступления работает полиция. Весь квартал оцеплен, повсюду дежурят полицейские патрули. Сербские СМИ утверждают, что в последние годы Огнянович представлял интересы криминального авторитета Луки Бойовича и мог стать жертвой
бандитских разборок.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nitinol 29 июля 2018 | 08:20
"Он слишком много знал"... (с)
compare 29 июля 2018 | 08:34
судьба нашла своего "избранника"..пока у "милошевича" есть свободное место на "сковородке",и этот,"подтянется"...