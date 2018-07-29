Турция обратится в Международный арбитраж, если США откажутся от поставок истребителей F-35
Об этом предупредил президент Турции Тайип Эрдоган. Он также дал понять, что в вопросе приобретения истребителей Анкара «может рассмотреть альтернативы». В конце июня помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл пригрозил Турции санкциями и отказом в поставках уже оплаченных Анкарой истребителей пятого поколения, если эта страна приобретет российские ЗРК С-400.
Комментарии4
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sensei54 29 июля 2018 | 08:20
в вопросе приобретения истребителей Анкара «может рассмотреть альтернативы».
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Во, мля! Это какие же?
Неужели антикварный Су-27, перекрашенный в серый цвет с одновременным переименованием в Су-35?
kara 29 июля 2018 | 08:31
Добиться поставок и демонстративно сжечь, под гимн России!
compare 29 июля 2018 | 08:32
нет уж,теперь для Турции,только "басманный суд"...
andre_klimov 29 июля 2018 | 08:41
compare:
Отчего же, я бы посмотрел судовольствием на арбитражное разбирательство. Например, когда американцы-ответчики начали быпредьявлять в качестве своих обоснований законности отказа от поставок - нарушения Турцией Устава НАТО. Глядишь, по итогу Турция попадёт на ещё один арбитраж, по итогам которого заплатит, как за истребители, только - без истребителей вообще.