Турция обратится в Международный арбитраж, если США откажутся от поставок истребителей F-35

Об этом предупредил президент Турции Тайип Эрдоган. Он также дал понять, что в вопросе приобретения истребителей Анкара «может рассмотреть альтернативы». В конце июня помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл пригрозил Турции санкциями и отказом в поставках уже оплаченных Анкарой истребителей пятого поколения, если эта страна приобретет российские ЗРК С-400.