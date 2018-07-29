Британская полиция продолжает поиск в Солсбери емкости с  веществом, которым были отравлены Сегрей Скрипаль и его дочь

По сведениям издания The Mirror, следователи считают, что флакон из под вещества может представлять смертельную угрозу для населения города. По одной из версий, в отравлении Скрипалей участвовали две группы «из России». При этом первая якобы доставила отравляющее вещество в Великобританию, а вторая «использовала» его против Скрипалей.