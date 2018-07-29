Британская полиция продолжает поиск в Солсбери емкости с веществом, которым были отравлены Сегрей Скрипаль и его дочь
По сведениям издания The Mirror, следователи считают, что флакон из под вещества может представлять смертельную угрозу для населения города. По одной из версий, в отравлении Скрипалей участвовали две группы «из России». При этом первая якобы доставила отравляющее вещество в Великобританию, а вторая «использовала» его против Скрипалей.
Комментарии2
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kara 29 июля 2018 | 08:28
Какой ужасный этот город Солсбери, прямо рассадник Новичка!
Так получается, эти нашли другой Новичка, раз продолжают искать?
tremens_delirium 29 июля 2018 | 08:39
Нужно пронюхать все пузырьки с духами в парфюмерных магазинах и помойках. Где-то Новичок непременно обнаружится.
Да и 2 группы как-то не очень солидно. Дюжина - минимум.