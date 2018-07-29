Полиция Иркутска проводит проверку по факту ночного ДТП, в котором пострадали инспекторы ГИБДД

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, на мосту через реку Иркут был блокирован автомобиль нарушителя, за которым велась погоня с применением табельного оружия. При составлении протокола о задержании в группу инспекторов врезался на машине другой нарушитель. В результате 9 офицеров полиции получили различные травмы. Пятеро из них госпитализированы. Оба водителя-нарушителя задержаны. Тот, что врезался в полицейских, был пьян. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных.