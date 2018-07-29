В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в  Москве в пятницу

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержанного доставят в отдел полиции для проведения следственных действий. Имя подозреваемого не называется. По сведениям РБК и «Интерфакса», это выходец из Чечни 2000 года рождения.