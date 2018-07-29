В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве в пятницу
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержанного доставят в отдел полиции для проведения следственных действий. Имя подозреваемого не называется. По сведениям РБК и «Интерфакса», это выходец из Чечни 2000 года рождения.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stas12006 29 июля 2018 | 08:07
Надо было уезжать в чечню и не открывать дверь.
А вообще нападение на путинских ментов это не преступление.
Наверняка путинский мент повёл себя как хамло , как он привык с русскими рабами , а нормальный человек не стал терпеть и наказал утырка.
alexey65 29 июля 2018 | 08:23
stas12006: В следующий раз он тебя прирежет, а мы порассуждаем о том, что ты по-хамски себя с ним вел, как привык в своей пивной.
tvitov66 29 июля 2018 | 08:29
alexey65:это очень ПУказательная история ПУкинской высокодуховной сверхдержавы в которой никого не жалко, особенно судью :)
stas12006 29 июля 2018 | 08:32
alexey65: в следующий раз тебе путинский мент в задницу бутылку от шампанского засунет и скажет что она таи вмегда была это не он сделал. А когда ты напишешь заявление , тебя посадят за ложный донос и будут бить по пяткам в ярославской колонии.
А ты будешь сидеть и думать - почему я не поддержал приморских партизан , когда мог?
payalnick 29 июля 2018 | 08:28
Как оперативно. Они что, эти "выходцы из Чечни", числятся в МВД под инвентаризации новыми номерами ?