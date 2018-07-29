Глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин: Россия вмешивается в выборы по всему миру
Россия вмешивается в выборы по всему миру. Во всяком случае, так утверждает глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз. Комитет опубликовал предварительные выводы и рекомендации по итогам своего расследования «Фейковые новости». В его рамках парламентарии изучали, в том числе, вмешательство Москвы в референдум по Brexit в 2016 году. Комитет обвинил одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть «масштаб своих контактов с Россией». То, что удалось выяснить, Коллинз называет лишь верхушкой айсберга. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в политические институты других стран.
Комментарии7
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putin_itogy 29 июля 2018 | 07:40
путин озверел.
путинизм - новая чума 21 века.
Человечеству будет достаточно трудно в ближайшие 10-20-30 лет..
Как с этим бороться, пока неясно.
Чекистская зараза внедрена, расползлась, во все мельчайшие уголки тела цивилизации.
Это РАК.
Настоящий, не игрушечный.
Горе человечеству, принесло всего-лишь, рождение маленького злобного человечка,
в далёком 1950 году, 7 сентября..В образе настоящего Дьявола. В Бриони..
max3446 29 июля 2018 | 07:42
а что думает глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз по поводу фейковых новостей англосакских сми по поводу России перед Чемпионатом мира, за что их сми осуждают сами британцы что приехали на мундиаль?
art_ 29 июля 2018 | 07:43
хорошо бы еще определить термин вмешательство. а то не вполне понятно, чем отличается влияние от вмешательства
andre_klimov 29 июля 2018 | 08:43
art_:
Бытовое определение: "вмешательство" - это действие, направленное на "влияние". :)
neyexo 29 июля 2018 | 07:45
Значит, надо приостановить выборы.
Пусть королева лично назначает членов парламента, как в некоторых странах.
rips4 29 июля 2018 | 08:02
Эх не читают члены палаты лордов Виктора нашего Олеговича... "Исповедь Семена Левитана", думаю заставила бы их и зубы у Мэй выдрать, на всякий случай!))
zemljanka 29 июля 2018 | 08:05
"Америку открыли!"