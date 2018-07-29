По меньшей мере десять человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,4 на индонезийском острове Ломбок

Еще 12 пострадали. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Рейтер. По сведениям Киодо, в течение ночи последовало 11 повторных толчок магнитудой до 5,7. На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в «Твиттере», видны многочисленные обрушения домов. Ранее официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии подтвердил серьезные разрушениях на острове.