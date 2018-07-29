Пятеро полицейских госпитализированных в Иркутске после серьезного ДТП, находятся в состоянии средней тяжести
Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве. Всего пострадали 10 человек, в том числе 9 инспекторов ГИБДД. Патрульный экипаж преследовал нарушителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации. В ходе погони пришлось применить табельное оружие. Машину удалось задержать, но при составлении протокола в сотрудников полиции врезался другой нарушитель. 9 полицейских получили различные травмы. Оба водителя задержаны. У того, кто врезался в полицейских, установлено алкогольное опьянение.
Комментарии1
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utax 29 июля 2018 | 07:57
Пора вообще людей высаживать из за руля