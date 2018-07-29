Сегодня тремя матчами продолжится первый тур чемпионата России по футболу

Встречу Рубина и Краснодара считают матчем тура. Краснодар и прошлом сезоне претендовал на медали и в этом никто его из списка потенциальных призеров не вычеркивает. Что же до Рубина, то любая российская команда, которую тренирует Курбан Бердыев, априори рассматривается как серьезный соперник, хотя прошлый сезон его Рубину не удался. Зенит на выезде играет с Енисеем. Это будет первый матч Сергея Семака в роли главного тренера топ-клуба. Сейчас ему скорее приходится расчищать состав, чтобы понять, кто и зачем ему нужен. Догонять команду предстоит Луневу, Дзюбе, Смольникову и Кузяеву, которые остались в Москве из-за встречи с Президентом. Енисей подобрал четырех футболистов из прекратившего существование Амкара и пригласил Зотова из Динамо. Аленичев снова возвращается в Премьер-Лигу после Спартака. Динамо принимает на своем поле тульский Арсенал. Дзюбы у Арсенала больше нет, но у Динамо нет Ташаева.

Матч между Рубином и Краснодаром покажет телеканал Матч ТВ , начиная с 19 часов.