Гамова: Присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта обесценивает этот титул

Так считает двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова. По ее мнению, выход в четверть финал ЧМ по футболу не то достижение, за которое можно присваивать это почетное звание. У себя в «Инстаграме» волейболистка напомнила, что многие титулованные спортсмены-чемпионы и даже призеры Олимпиад годами не могут дождаться такой привилегии. В заслуженности званий футболистов усомнился и российский тренер, бывший фигурист Максим Траньков. Он считает, что норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили.