Гамова: Присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта обесценивает этот титул
Так считает двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова. По ее мнению, выход в четверть финал ЧМ по футболу не то достижение, за которое можно присваивать это почетное звание. У себя в «Инстаграме» волейболистка напомнила, что многие титулованные спортсмены-чемпионы и даже призеры Олимпиад годами не могут дождаться такой привилегии. В заслуженности званий футболистов усомнился и российский тренер, бывший фигурист Максим Траньков. Он считает, что норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 29 июля 2018 | 07:08
Заслуженный дзюба спорта!
edward_sakash 29 июля 2018 | 07:08
Гамова права: никто из российских футболистов не наиграл на ЗМС.
djuga 29 июля 2018 | 07:29
edward_sakash: никто из российских футболистов не наиграл на ЗМС.
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При всей спорности и дискуссионности ситуации должен заметить, что это положение о присвоении ЗМС в российском футболе было закреплено задолго до ЧМ-2018: звание присуждается вошедшим в четверку на чемпионатах Европы и в восьмерку на мундиалях. Просто никто не обращал на это внимания, поскольку российская команда даже из группы никогда не выходила..
kazlevich1949 29 июля 2018 | 07:09
Ну таки, если как и Президентство в России последних 18 лет уважаемого, талантливого Владимира Владимировича, выступление сборной России на мундиале в Москве как я понимаю - это ШОУ (с большой буквы), то соответственно и давать надо нашим уважаемым футболистам звание "заслуженный артист России"!? Учение Станиславского в России вечно!
adl1964 29 июля 2018 | 07:20
Им, эти звания не по спорту дали, а как фокусникам ЗМФ. Я не знаю как иначе назвать тех кому поручено отвлекать (развлекать) народ.
Ребята сами не зная выполнили это все на все 100%.